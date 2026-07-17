西環的士司機被殺案　被告房有堅硬頭盔　辯方指語音入顱人士會戴

的士司機在西環東邊街酒店外接載乘客後，遭人捅頸殺害，無業漢否認謀殺的案件(HCCC150/2024)，今(17日)在高等法院續審。曾到被告所訂酒店搜查的警員稱，他在被告房間搜出多項物品，包括一個堅硬的頭盔。辯方盤問時提及一個名為「V2K」，即「Voice-to-Skull（聲音傳至頭骨) 」的概念，指有些人覺得自己的思想被干擾，便會載上這些頭盔以防干擾，警員稱指不知道此事。



被告蔡南生（36歲，無業）被控一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

被告蔡南生否認謀殺罪。(警方提供照片)

被告蔡南生在酒店外登上事主韋劍雄所駕駛的的士。(資料圖片)

警方在被告租用的房間發現一個堅硬頭盔。

被告曾要求酒店櫃枱電召的士

西環伯惠酒店接待員陳鍚輝作供，庭上播放案發當日凌晨4時許，酒店地下大堂的閉路電視片段。片段所見，被告步向門口，之後改為走向櫃台，並向陳招手，兩人交談。其後，被告再走向門口，並離開酒店。

辯方盤問時指，根據陳的口供，涉案時有一名男子步出升降機，然後到櫃台，表示想到堅尼地城，要求陳替他召換的士。陳向該男子回應稱，他只會替客人電召往機場的的士，著對方自行截車。陳稱對這些事情沒有印象，但口供的確作出上述紀錄。

警方在被告房發現堅硬頭盔

警員顏豐進供稱，他在案發當日下午3時許到被告曾下塌的伯惠酒店，並在被告租用的房間搜查，搜出多項物品，包括一個頭盔。辯方盤問時問顏是否知頭盔由什麼物料製造，顏稱不知，但指頭盔堅硬。辯方繼而問顏是否有聽過一名名為「V2K」，即「Voice-to-Skull（語音入顱，即聲音傳至頭骨) 」的概念，顏稱沒有聽聞。辯方續解釋，有些人覺得自己的思想被干擾，便會載上這些頭盔，顏稱不知道此事。

案件下周一續。