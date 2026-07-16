西環的士司機被殺案　事主按頸求報警　女司機下車見事主已倒地

的士司機在西灣東邊街一酒店接載乘客後，即遭人捅頸殺害，事後被捕的無業漢否認謀殺，案件(HCCC150/2024)今(16日)在高等法院續審。有路過途人稱，當日見到的士駛至路中心時有人大叫「救命」，之後見被告在車上有郁動，然後下車，並在他身邊擦身而過，當時被告無戴口罩。一名女的士司機則供稱，她因紅燈停車，事主走近她的車按著頸向她求救，她見事主上衣沾滿鮮血，她下車查看時，事主已躺在地上。



被告蔡南生（35歲，無業）否認一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

證人指被告蔡南生下車時並無戴口罩。(警方提供照片)

被告蔡南生否謀殺。(資料圖片)

事主韋劍雄遇害後曾下車求救，現場血跡斑斑。(資料圖片)

途人見被告在的士上有郁動

證人吳愷愉供稱，他於2021年10月12日凌晨4時53分，沿西營盤東邊街步行，期間聽到有人在行車線中間大叫救命。當時有一輛的士在酒店外停泊，右方車門打開。被告在的士內郁動，之後從右方車門離開。

被告曾擦身而過

吳形容，短髮的被告身穿黑色衛衣，手持背囊狀物件。被告離開的士後，急步沿東邊街行往德輔道西方向，並在吳的右邊經過。吳指被告當時沒有戴口罩，他看不到被告前往什麼地方，吳在庭上有認出被告是當天從的士下車的男子。

吳續指，事主之後在司機位外按著頸下車，並大叫求救。他步履不穩地，沿東邊街行往皇后大道西方向走。

女司機見事主上衣滿布鮮血

女的士司機陳金鳳則稱，當時駕駛的士至東邊街，其路線為紅燈而停車，她期間看到事主上衣滿布鮮血，沿東邊街走向其的士的左前位置，事主並透過窗望向陳。陳把車窗調低少許，問事主發生何事，事主按著頸，要求陳代為報警。陳形容，事主當時聲音低沉：「唔係好強。」

下車走近見事主已躺在地上

陳把的士駛至另一位置停下，然後下車並報警。她同時她跑向事主的位置，見事主已躺在地下。