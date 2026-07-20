Soulgood Bakery鐵觀音巴斯克芝士蛋糕蠟樣芽孢桿菌超標1.8倍停售

食物環境衞生署食物安全中心今（20日）公布，希慎廣場Soulgood Bakery的一個鐵觀音巴斯克芝士蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。中心指，抽樣檢測結果顯示，樣本每克含28萬個蠟樣芽孢桿菌，超過即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌的1.8倍，已指示停售和棄置相關食品，並向有關餅店員工作出食物安全和衞生教育，要求餅店員工進行徹底清潔和消毒。



食物安全中心今（20日）公布，希慎廣場Soulgood Bakery的一個鐵觀音巴斯克芝士蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。（Soulgood Bakery網站圖片）

食物安全中心今（20日）公布，希慎廣場Soulgood Bakery的一個鐵觀音巴斯克芝士蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。（Soulgood Bakery網站圖片）

樣本每克28萬個蠟樣芽孢桿菌 比法例准許上限多18萬個

食安中心發言人表示，中心從銅鑼灣一餅店抽取樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含28萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

食物安全中心今（20日）公布，希慎廣場Soulgood Bakery的一個鐵觀音巴斯克芝士蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。（Soulgood Bakery網站圖片）

食安中心指示餅店停售和棄置相關食品 進行徹底清潔和消毒

食安中心指，已即時派員到有關餅店調查，並知會其上述違規事項。該餅店已按中心指示停售和棄置相關食品。中心亦已向有關餅店員工作出食物安全和衞生教育，並要求餅店員工進行徹底清潔和消毒。

發言人說，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。