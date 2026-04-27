石門冰凍甜點製造廠雪糕樣本大腸菌群超標10倍　食安中心飭令銷毀

​食環署食物安全中心今日（27日）公布，透過恆常食物監測計劃，從沙田石門一持牌冰凍甜點製造廠抽取一個杏仁味雪糕樣本，發現樣本每克含有1,100個大腸菌群，超出法例上限每克100個的10倍，食安中心已指令即時停售及銷毀所有有問題的雪糕。



​食環署食物安全中心公布，沙田一間持牌冰凍甜點製造廠有杏仁味雪糕樣本，含有1,100個大腸菌群，超出法例上限10倍。（資料圖片）

該冰凍甜點製造廠位於石門安麗街11號企業中心，食安中心未有公布其名字。被抽取的雪糕樣本樣本每克含有1,100個大腸菌群，超出法例上限。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，但不表示會引起食物中毒。

食安中心指令即時停售及銷毀所有有問題雪糕

發言人說，食安中心已知會有關冰凍甜點製造廠，並指令其即時停售及銷毀所有有問題的雪糕。中心亦已向員工提供食物安全和衞生教育，以及要求該冰凍甜點製造廠進行徹底清潔和消毒。中心指，調查仍然繼續，會繼續跟進事件和採取適當行動。