六合彩結果｜暑期金多寶3彩票中頭獎瓜分1億元 即對攪出七個號碼
馬會今晚（21日）舉行六合彩暑期金多寶攪珠，特設7,500萬元金多寶，估計10元一注獨中，幸運兒可得一億元橫財，刷新暑期金多寶頭獎紀錄。在十大幸運投注站第二位的中環士丹利街投注站，中午也不少市民到來買彩票，當中包括外籍人士。投注晚上9時15分截止，總投注額為2.4億元（240,444,149元）。
馬會公布，今晚頭獎有兩注中，不過實為三張彩票中頭獎，分別為一注10元一注及兩注5元一注的「半注中」，每10元一注派彩51,493,590元，三張彩票瓜分1.03億元頭獎基金。
今晚一億六合彩暑期金多寶攪出號碼為：1、6、37、41、45、47；特別號碼為：8。
馬會公布，今晚六合彩暑期金多寶頭獎有兩注中，每10元一注派彩51,493,590元。不過其實當中有「半注中」兩注，即投注5元一注的複式，所以一共有三張彩票中頭獎，只是「半注中」的頭獎獎金減半。
二獎有11.5注中，每10元一注派彩811,220元；三獎有292注中，每10元一注派彩85,190元。
近8次的暑期金多寶最旺「10」號及「36」號
近8次的暑期金多寶都有幸運兒中頭獎。馬會表示，在這8個暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼是「10」號及「36」號，均被攪出過四次，亦有多個號碼被攪出了三次。
今年金多寶2、20及28號特旺
另外，今次暫時舉行了六次金多寶攪珠，馬會統計顯示，「2」號、「20」號及「28」號都開出了三次，次數最多。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至7月16日晚攪珠，49個號碼中，共有六個號碼累計攪出超過500次或以上，「一哥」仍然是30號，共出現520次；排第二是517次的49號；排第三位是512次的24號；排第四位是攪出505次的22號，第五位為13號，累計攪出503次；而28號為第六個躋身攪出500次的號碼。
以上號碼中，30號在最近一期被攪出，而49號則有四期都沒有出現，24號長達12期沒有出現過，而13號及22號則在最近七期都沒有被攪出，28號最近三期亦無出現。
五大冷門號碼：19、41、23、25、43
至於最冷門號碼以19號攪出443次居尾，其次是41號，只攪出445次；第三為開出450次的23號，第四為攪出451次的25號，43號以攪出454次排尾五。