港人北海道自駕遊5日2車禍一死10傷　在日港人：經驗不足仍自駕遊

日本是港人最熱門的旅遊地，其中北海道四季分明，吸引不少港人到當地自駕遊。在本月16日至20日的五日內，發生兩宗港人在北海道自駕遊的車禍，一名53歲香港女遊客在事故中傷重不治，連同兩名受傷日本人，一共造成一死十傷。



有在日本從事租車行業的港人表示，港人與韓國、台灣等地的遊客不同，在駕駛經驗不足的情況下亦會到日本自駕遊，指出每每遇到香港遊客都會詢問駕駛經驗，並多作提醒。他表示，香港人在日本接連發生嚴重交通意外，對當地人造成困擾，呼籲有意到外地駕駛的港人，要先熟習車的性能，並了解當地交通規則。



香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，不少港人因為港日同為右軚而掉以輕心，指出香港駕駛多為短途車程，惟日本動輒需一個半至兩小時，加上人生路不熟而分心觀看導航等，令發生車禍的風險大增。



7月16日，北海道一輛載有5名香港遊客的租賃轎車被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（日本電視台）

7月16日，北海道一輛載有5名香港遊客的租賃轎車被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（日本電視台）

7.16——5名中國籍遊客受困JR富良野線平交道 一人為港警

7月16日下午，一輛載有5名香港遊客的白色小型租賃轎車，突然闖越平交道並停在路軌上，遭駛至的區間列車撞擊。事故令JR富良野線部分路段停駛逾3小時，影響約300名旅客的行程。

5名涉事的遊客中，其中一人為隸屬東九龍交通部的警員。據當地傳媒報道，他們為一家四口及其友人，年齡介乎10多歲至50多歲。5人傷勢不嚴重，沒有生命危險；列車乘客及工作人員則沒有受傷。

據當地警方與JR北海道的初步調查，事發時轎車受困於平交道內無法移動，而列車按既定路線行駛，途經上富良野町的平交道時，煞車不及撞到轎車。

日本北海道7月20日發生致命車禍，一架港人自駕遊汽車在富良野的道路上與另一架汽車相撞，造成1死5傷，死者為53歲的香港女遊客。（札幌電視台 截圖）

7.20——一家四口港人富良野自駕遊 兩車迎頭相撞 53歲女遊客死亡

7月20日下午3時，一架載有一家四口港人家庭的自駕遊租車，於北海道富良野市駕駛期間，於學田三區的國道38號越過對面行車線，與對頭的一架汽車相撞，造成一死5傷。

死者為坐前座的53歲香港女遊客，另一輛汽車上兩名20多歲的日本籍男女需要送院救治；當地警方指，租車上當時由來自香港的52歲男子駕駛，除女死者外，車上有兩名10多歲的女童，為他們的女兒。

《香港01》於今年融雪過到北海道自駕遊一周，認為港人經常在北海道發生意外，源於輕視當地路況。（歐陽德浩攝）

《香港01》於今年融雪過到北海道自駕遊一周，認為港人經常在北海道發生意外，源於輕視當地路況。（歐陽德浩攝）

記者實測北海道自駕遊 常發生意外源於輕視當地路況

《香港01》記者自復常後偶爾到日本自駕遊，今年融雪過後也曾在北海道自駕遊一周。根據多次日本自駕遊經驗，記者認為港人經常在北海道發生交通意外，源於輕視當地的駕駛環境及路況，甚至有不少網民提出錯誤的見解，建議持有「雪藏牌」的司機（即長期沒開車導致技術生疏的持牌司機）可考慮到北海道練習駕駛技巧。

《香港01》於今年融雪過到北海道自駕遊一周，北海道人煙稀少，有時候逾一小時都不見其他車輛。（歐陽德浩攝）

事實上「北海道是新手自駕天堂」是謠傳，雖然日本與香港同樣是靠左行駛，但路牌標示不盡相同，而北海道人煙稀少，除了高速公路外，大部份道路都是雙線行車（即來回方向各一條），若在道東或道北的郊野駕駛，有時候逾一小時都不見其他車輛，加上不像香港滿佈偵速攝影機，駕駛者彷彿天地任我行。

《香港01》於今年融雪過到北海道自駕遊一周，北海道人煙稀少，亦不像香港滿佈偵速攝影機。（歐陽德浩攝）

當駕駛者經過數日的自駕遊後，誤以為北海道確實如網民形容的簡單，產生「虛假熟悉感」從而降低警覺，甚至有網民誤傳北海道超速沒有後果，導致不少港人在當地不再小心駕駛，容易超速駕駛或作出不理性的判斷，一旦天氣變為惡劣，或是突然有野生動物闖進馬路，包括鹿及狐狸等，輕則發生車禍，重則客死異鄉。而記者自駕遊期間，確實多次有鹿突然跳出馬路，幸好當時保持警覺，才沒有發生意外。

回顧今次發生的兩宗車禍，其中一宗涉及闖越平交道並停在路軌上，明顯可推斷駕駛者沒有熟習當地交通標示，甚至可能為了「打卡」而停靠在路軌上；另一宗則涉及越過對面行車線，與對頭汽車相撞，則可能與超速越線有關，最終釀成悲劇。綜上所述，港人到日本自駕遊切記安全第一，並尊重當地的法律，一時大意成終身之憾，更影響港人在日本的聲譽。

阿Chun曾在YouTube頻道痛批港人在日的駕駛習慣。（YouTube截圖）

在日從事從車公司港人指平交道事故發生因駕駛者「無視信號燈」

在日本從事租車行業的港人阿Chun表示，香港人普遍少揸車，對車的性能不了解，亦不熟識日本的交通規則。他指，曾有香港遊客在一年暫准駕駛期，即俗稱P牌期結束後，便來了日本駕駛，此前沒有道路駕駛經驗。他以5名中國籍遊客的白色小型租賃轎車，突然闖越平交道並停在路軌上的事故為例，指出日本人在經過平交道前，會先停車約3秒，確保沒有火車經過，且信號燈沒有閃爍的情況下才會通過，預計意外發生皆因駕駛者「無視咗嗰信號燈」。

阿Chun指出，香港與日本的駕駛規則有不同，住宅區的道路亦會較窄，道路中間沒有白色線分隔兩邊行車，要駕駛者之間互相禮讓，這些都是要注意的地方。他以任職的福岡租車公司為例，客人主要來自韓國、台灣及香港，惟韓國及台灣遊客通常富有駕駛經驗，故在遇到香港客時會多加提問，提醒他們要注意的事。

阿Chun指，旅客在到外地駕駛時，需有一定的駕駛經驗，建議打算自駕遊的乘客，最好先在香港找駕車師傅練習，熟習車的性能，事前亦可透過YouTube影片，先了解日本駕駛規則。他指出，港人接連在日本發生交通事故，對當地人造成一定困擾，「始終日本人係一個好守規矩嘅民族。」

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培指港日同為右軚令港人掉以輕心

李耀培認為，不少港人因為港日同為右軚而掉以輕心，解釋指香港車程多為短途，而日本點到點動輒需一個半至兩小時，加上人生路不熟而分心觀看導航、旅遊時夜睡等，都會令出車禍風險大增。提到有對頭車意外，他則指北海道等較僱遠地區較少有中央分隔欄、路壆等，與本港路面情況不同，提醒港人要小心。

他又預計，雖然當地租車公司未必會針對港人加價，但可能會因意外率較高而提高保險的墊底費，甚至在熱門旅遊日子將港人租車的優先次序排至較後。他建議計劃自駕遊的港人，應熟讀路線、多用中途休息站，並盡量安排後備司機同行，協助留意導航及提醒路況，減少意外發生。