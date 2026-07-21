書展2026｜七日共吸引99萬人次入場　受訪者人均消費$923

為期七日的書展今日（21日）結束，主辦機構貿易發展局表示，連同同期的運動消閒博覽及零食世界共，共吸引99萬人次入場。



貿發局委託研究機構進行抽樣訪問，訪問逾860人，受訪者今年在書展的平均消費金額為923元，有98.2%受訪者表示此行達到預期目的，有45%受訪者表示到訪書展的主要目的，是購買最新書籍。三大展覽超過9成展商提供電子支付服務，受訪者中亦有85%使用電子支付，比例較去年上升。



今年的香港書展有超過770家展商，連同「文化七月．悅讀夏季」，場內場外共有超過600項活動。貿發局副總裁古靜敏表示星期六、日入場氣氛特別熱烈，而今年首設的東盟文學節亦大受歡迎。

調查顯示，受訪的860人當中，主要為購買最新書籍（45%），其次是享受購書折扣優惠（43%）及感受國際書展的文化氣息（23%），反映書展不僅是讀者搜羅心儀讀物的好去處，亦是出版業界發布新作、拓展銷售的重要渠道。當中，98.2%受訪者表示此行達到預期目的，足見書展對讀者購書具吸引力。

按受訪者的閱讀喜好，小說（46%）為最受歡迎的書籍種類，其後依次為文學（22%）、漫畫（21%）、兒童及青少年讀物（18%）及補充練習（16%）。

98.2%受訪者表示到訪書展達到預期目的。（湯致遠攝）

設「東盟文學節」 大馬作家Daryl Yeap：觀眾對講題充滿好奇

今年書展新設「東盟文學節」，鼓勵東盟作家與各地書迷現場互動。貿發局表示，由馬來西亞作家Daryl Yeap主講的講座吸引不少學生及書迷，Daryl Yeap表示，現場觀眾對講題充滿好奇，並認為海外華人的故事是全球歷史的重要一環，她提到以新角度將故事帶到香港，別具意義。

作家劉震雲的講座登記亦兩度爆滿，吸引逾1,400個書迷出席。

書展7月21日最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」，書商等亦推出不同優惠吸引客人。（湯致遠攝）

阿聯酋出版協會：與約15家出版商達成合作 售出25項書目版權

今次亦有新展商參展，有來自杭州的新杭綫首度參展。負責人張先生表示，除香港書迷外，來自中國內地、台灣和美國等地的訪客，亦對現場的小型活版印刷機體驗感到興趣，成功推廣中華傳統文化。

首度參展、來自阿聯酋的Emirates Publishers Association執行董事Rashid Alkous表示，參展重點是為旗下出版商促成版權輸出及翻譯出版合作。「於展期的首三天，我們已與約15家出版商達成合作，成功售出25項書目的版權，同時會將繁體中文書籍翻譯成阿拉伯文，引入中東市場。」他表示，計劃明年繼續參加書展，擴大參展規模。

書展2026今日（21日）最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」。（湯致遠攝）

書展論壇探討AI浪潮下新機遇

書展期間舉辦的「國際出版論壇」和「IP圓桌會議」繼續獲香港政府文創產業發展處資助，匯聚來自七個國家及地區的出版及版權業專家分享見解，共吸引超過250位業界出席。

由大會和香港出版總會合辦的「國際出版論壇」，今年帶來「AI 時代全民閱讀：重塑與共生」主題論壇。各代表積極討論出版、文化銷售平台及科技信息技術公司如何互相配合產生更強影響力，借助AI提升閱讀效率、培養讀者的深度思辨能力，以及促進跨界協作以推動全民閱讀。

而由貿發局主辦，香港書刊版權授權協會協辦的「IP圓桌會議」，圍繞「人工智能時代的知識產權：挑戰、轉型與未來機遇」進行深入討論。

書商認為書展提供曝光平台 加強送禮品增吸引力

天地圖書董事及副總經理區麗兒指書展是書迷、作者與出版商雲集的平台。部份作家藉此機會，親身來港與書迷會面，或於書展推出新作，今年有約40本新書在會場率先發售。她又表示，書展有助她了解行業趨勢和市場需求，從而制定來年的出版計劃。

課室教材出版社市場部負責人及書展統籌何小姐亦表示，書展是品牌每年重要的曝光平台。她提到中學生主要購買最新中英文模擬試題，小學生則多選購閱讀理解練習。她指今年整體經濟和消費氣氛較為審慎，因此特別加強禮品吸引力，成功帶動銷售。

書商Bangzo Books HK表示，展位由最初設於兒童天地，逐步擴展至外語世界，並引入多款暢銷青少年小說。攤檔店主Abdul表示，希望為書迷帶來物有所值的英語讀物，每年都擴充展位面積，又安排知名作家到場，為書迷親筆簽名。他說，對今年人流及銷售感到滿意，展期第5日已售出近九成存貨，部份書目更於周末售罄，明年會考慮進一步擴充和準備更多書目參展。

區麗兒指書展是書迷、作者與出版商雲集的平台。（湯致遠攝）

第二年參觀書展的林小姐拖着行李箱「掃書」，她表示預計在書展總消費大約2萬元，較去年增加一倍多，目標多買書籍給子女，又表示明年會繼續前來參觀。她分享，在書展半日已消費約13,000元，主要選購中英文兒童讀物，亦購買了一些益智玩具，稍後打算繼續在場內搜購電子閱讀器。

每年均到訪書展的陳先生表示，早已在網上做好資料搜集，得悉出版商會於書展期間推出特別優惠，遂特意留待書展期間到場購買幼兒教材套裝。除教材外，他亦選購不同類型的書籍，包括文學、歷史及哲學類，合共消費逾3萬元。

書展2026今日（21日）最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」。（湯致遠攝）

書展2026今日（21日）最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」。（湯致遠攝）

今年是貿發局成立60周年，貿發局主席馬時亨於7月16日參與「灣仔社區共創藝術」工作坊，聯同藝術家李美欣及逾百名中小學生以畫筆描繪香港經濟面貌，共同創作作品，作品將於10月2日至29日在灣仔柯布連道（東行）電車站展示給公眾欣賞。

貿發局又與非物質文化遺產辦事處、香港文化古蹟資源中心、中環街市等合作夥伴打造的「文化七月．悅讀夏季」將持續至7月底，於港九新界多區繼續舉辦文藝導賞團及「移動非遺」公眾教育活動等文化活動，延續閱讀及文化熱潮。