書展2026｜徐詠璇新書憶成長路　蘇澤光撐場讚內容如香港近代史

香港大學前協理副校長徐詠璇推出的新書《香港•最美麗的仍然是人》於今年書展正式開賣，今日（18日）舉行簽售分享會。資深節目主持人陳志雲、貿易發展局前主席兼總裁蘇澤光亦出席活動，與徐詠璇憶述過往趣事。



新書憶成長軌跡 談教育如「橋」：將人聯繫但唔怕被人踩

徐詠璇新書《香港•最美麗的仍然是人》為散文集，以電影劇本形式分章，其中有四幕，共128場。書中描述徐詠璇的成長軌跡和個人經歷，以及與香港有關的故事。

活動上，徐詠璇分享自己在長洲長大，童年時曾被稱爲「鄉下妹」，以及後來就讀拔萃女書院時的小趣事。透過細微的故事，她亦希望探討教育的意義。徐詠璇憶述曾在港大利瑪竇宿舍遇上一位修士，現任華仁書院的校監，當時其與徐詠璇分享在教育路上難免遇到困難，稱「啲學生唔聽我講嘢」。她又引述周守仁樞機的話，指教育工作者應擔任「橋」的角色，將人聯繫，卻不怕挑戰。

周守仁樞機曾經同我講，佢想做一條橋，可以將人聯繫，但係就會俾人踩。但係我哋唔應該介意畀人踩，都要做呢個聯繫。 香港大學前協理副校長徐詠璇

策劃張婉婷新戲於大學堂取景 預告2027年上映

書中其中一個章節以《大學道》為題，探討教育如何塑造人才，以及大學如何傳承智慧，體現學海無涯。徐詠璇也提到自己與港大大學堂的淵源，電影《玻璃之城》於歷史悠久的大學堂取景，同時身兼導演的她便曾在當中飾演角色。她又預告，其有份策劃的《十個學醫的少年》由張婉婷執導，同樣在大學堂取景，會於2027年1月在港大醫學院首映。

蘇澤光憶當年港大增教學用地 讚徐詠璇有實幹能力

同為港大校友的蘇澤光亦出席活動為好友撐場，他稱讚徐詠璇除有藝術天份之外，亦有實幹能力。他憶述，港大曾經要求增加三分之一的教學用地，徐詠璇當時二話不說便製出藍圖，成功籌集數十億款項，以及融合政府提供的技術，撥出空置的山坡用地，為三個學系分配更多教學空間。

書中亦有提及蘇澤光的故事，他本人認為，「呢啲嘢自己講都講唔出」，大讚徐詠璇具有敏銳的觀察力，能夠完整地描繪出香港「美麗的人」，更深刻反映出本地社會發展的路程，可以稱得上是一本「香港近代史」，適合年輕人閱讀，了解更多往事。