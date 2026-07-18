書展2026｜書商稱人流減　市民嘆有獨立書店無法參展　選擇少失色

第36屆書展於周四（16日）開幕，今日（18日）踏入第三天，早上接近10時開放前仍見人龍。有書展常客認為，不少知名書商結業，部份獨立書店無法參展，今年書籍選擇比往年少，失色許多。部份參展商表示，由於受天雨影響，今年人流明顯比以往減少，整體消費意欲也下降，不過周末一般人流較多，仍有信心維持銷售額。



接近早上10時開放前，書展門外有人排隊等候入場。（呂婉盈攝）

市民𢹂小孩買練習 嘆書商結業選擇減：比往年失色

莊小姐每年都會參加書展，今日再與女兒一同入場。她表示，女兒準備升讀小六，需應考呈分試，故希望購入補充練習助其提升成績。莊小姐笑稱，女兒則「唔係咁想」，因此也會讓她購買自己感興趣的課外書。

莊小姐指，近來有不少知名書商結業，部份獨立書店又無法參展，故書籍選擇比往年明顯減少，更形容今年書展「真係失色咗好多」。她續稱，一般早上較少人入場，中午則人流較旺，整體客流量應視乎不同時段，難作比較。不過，她又指出往年時常要「打蛇餅」，今年則「完全唔使」。

常客愛「打書釘」 稱今年人流疏落

周小姐同樣是書展常客，今日已是今年第二次入場。她平日喜愛閱讀有關本地時事、經濟等書籍，笑言「十年前嚟書展好鍾意追購」，但現在沒有特定目標，如遇合意的書籍便會購入。

周小姐同樣認為，今年書籍選擇「直程好少」，人流比起以往也十分疏落。不過，她指自己喜歡「打書釘」，加上書展有推優惠，目前已購入3本書，未來數日仍會再次入場。

周小姐表示，今年人流疏落，書籍選擇亦比往年少。（呂婉盈攝）

內地客首到書展 稱書籍種類較多 料花費300元至500元

除本地讀者以外，亦有各地遊客入場。來自上海的王小姐今年首次參加書展，平日喜愛閱讀歷史類的書籍，故前來「看看有沒有適合的」，預計會花費約300至500元。她表示，上海同樣有舉辦書展，不過由於兩地出版環境不一，香港書展的選擇相對較多，尤其是宗教類書籍。

來自上海的王小姐首次參加書展，認為香港書籍種類較多。（呂婉盈攝）

母親陪子入場拒買補充練習：唔支持行呢條路

準備升讀中二的陳同學與母親一起入場，兩人同樣是常客，參加書展的經驗已有約十年，他們認為今年人流似乎與往年差別不大。陳同學喜愛閱讀英文小說，不過多數「睇啱就買」。

對於許多家長「拉箱」購買補充練習，陳太則指自己「唔支持行呢條路」，她認為閱讀比起不斷操練試題作用更大，加上「小朋友通常唔鍾意」，故每年書展都不會特別購入補充練習，會讓陳同學選擇自己喜歡閱讀的課外書。

參展商指人流疏落 料因雨天、港人北上有關

玄學家李居明攤位負責人林先生表示，可能受天氣影響，加上周末不少人北上，今年人流明顯比往年疏落。他指，今年入場人士的消費意欲偏低，許多人是因為有明星或較有影響力的人物舉行簽售而入場，並非為尋書，故不少人「睇完唔買」。

林先生稱，今年「試過企喺門口20秒都無一個人經過」，可能天雨影響市民心情，又容易「整濕啲書」，加上不少具多年歷史的書商結業，選擇可能減少，導致較少人入場購物。

林先生表示，今年人流比往年減少，但有信心維持銷售額。（呂婉盈攝）

不過，林先生對於銷情仍然樂觀，他指攤位旨在推廣宗教書籍，並沒有特定銷售額目標，但新書《貓兒風水學》成功吸引不少年輕人購買，而且李居明受長者歡迎，亦有特意安排簽名會，相信屆時會有不少人到訪。

首兩日較多人入場 參展商望周末人流增

城市大學出版社負責人郭小姐認為，天雨確實有影響人流，但昨日開始有較多人入場，預計本周末會再有更多顧客。她表示，仍有不少人購買專業相關書籍，例如社會學、心理學等。

郭小姐指，不少人購買專業相關書籍。（呂婉盈攝）

梁先生指，攤位多數吸引本地讀者。（呂婉盈攝）

萬里機構負責人梁先生則稱，今年首日開幕最多人入場，晚上則人流較少。他指，去年書展期間有颱風，不少人會特意提早一晚入場，以免錯過購入心頭好的時機。不過，梁先生表示，由於今年沒有颱風，加上有天雨影響，故人流比以往較少，但一般周末人流量都會較多，有望維持銷售額。他續稱，由於機構書籍多數對象為香港人，而且攤位有本地特色擺設，故多數吸引本地讀者，亦有不少小朋友前來「打卡」。