娃哈哈爭產案　長女宗馥莉再提新理據求准上訴　再被駁回兼付訟費

娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後前年離世，其女兒宗馥莉被指未按父親遺願，替三名同父異母弟妹各成立一個有7億美元(約54.6億港元)的信託。三名同父異母弟妹在內地和香港均展開訴訟，而香港高等法院去年頒下非正審禁制令，禁制宗馥莉從一個與遺產有關的銀行戶口提取資產。宗馥莉向高院申請上訴許可被駁回後，再向上訴庭申請上訴許可(CAMP200/2025)。上訴庭今(21日)頒判辭，指宗馥莉未能提出合理可爭辯的理據，又指在資產或影響其他地方法院訴訟，法院可頒下保存資產的命令。上訴庭拒向宗馥莉批出上訴許可，並頒令她需支向三名同父異母弟妹支付25萬元訟費。



宗馥莉已卸任集董事長等職務

三名原告分別為宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛，被告為宗馥莉和Jian Hao Ventures Limited(建浩創投有限公司)。根據去年報道，宗馥莉卸任娃哈哈集團董事長和總經理之職，但她仍持有娃哈哈集團29.4%的股權。

宗馥莉。（VCG）

宗馥莉去年已被拒批上訴許可

香港高等法院於去年8月頒下非正審禁制令，禁制宗馥莉從一個與遺產有關的銀行戶口提取資產，直至內地法院有裁決。此外，宗馥莉亦需披露戶口的資產。宗馥莉其後向高等法院申請上訴許可，法官於同年9月拒批許可，但准暫緩執行披露部份戶口資產的命令，直至宗馥莉進一步上訴的裁決。

再提新理據求上訴

宗馥莉再向上訴庭申請上訴許可，並提出多個理據。宗馥莉提出，原告要求的法庭命令，本質上屬資產凍結令，而原審法官未有要求原告提出可爭辯的理據，和戶口內的資產有被轉移的真正風險。惟上訴庭不同意宗馥莉的說法，指法院可頒下保存資產的命令，而相關資產或影響其他地方法院的訴訟。上訴庭又指原告申請的門檻，並非要提出可爭辯的理據，和戶口內的資產有被轉移的真正風險。

宗馥莉亦指，原審法官未有考慮原告可以向內地法院作出相類的申請。惟上訴庭指，原審法官已考慮原告不向內地法院申請的解釋，以及相關專家證供。

上訴庭仍認為未有合理可爭辯理據

上訴庭認為宗馥莉未能提出合理可爭辯的理據，拒批出上訴許可，並頒令宗馥莉需向原告支付25萬元訟費。