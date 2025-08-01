娃哈哈爭產｜同父異母3弟妹稱持父手寫指示　稱各獲信託7億美金

娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後，自2024年去世後爆爭產案，官司更從杭州法院延伸至香港港庭。宗慶後的女兒宗馥莉成為接班人兼董事後，3名與她同父異母的弟妹，指宗馥莉未按父遺願為他們成立信託，因而向香港法庭申請禁制令，禁宗馥莉動用與遺產有關的滙豐銀行戶口，該戶口資產達17.9億美元(約132.62億港元)。



高院法官今(1日)下判辭，透露兩方均爭議他們手上各持亡父的遺囑或指示，宗馥莉稱父所簽遺囑指遺產歸她，但3名弟妹則稱手持一張父親的手寫指示，稱父答應為3人各成立一個有7億美元(約54.6億港元)的信託，但宗馥莉未依承諾為他們立信託。宗馥莉卻稱有誠意與3弟妹討論信託的條款，但不承認該手寫指示。



法官認為案件有爭議之處，故先頒下禁令，至內地法院有裁決後，再決定如何處置該戶口的資產。



三名原告分別為宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛，被告為宗馥莉和Jian Hao Ventures Limited(建浩創投有限公司)。

宗馥莉成娃哈哈集團的接班人後，卻因亡父遺產遭3名同父異母的弟妹興訴。（VCG）

宗慶後（右）2024年過世後，其後人爆發爭產戰。（潮新聞）

滙豐戶口資產淨值約17.9億美元

判辭透露，三名原告為娃哈哈集團創辦人宗慶後和杜建英所生的子女，首被告宗馥莉則為宗慶後和施幼珍所生，亦為次被告建浩創投有限公司現時的唯一股東。建浩在港持有多項資產，包括透過一個滙豐銀行戶口持有的資產，至2024年5月31日時，該些資產淨值為17.9億美元。此外，建浩亦持有其他資產。

宗慶後2024年所簽遺囑不涉3原告

2024年2月2月，宗慶後簽訂兩份遺囑，其中一份涉及其海外資產，但不包括建浩的資產，另一份遺囑涉及其內地的資產。兩份遺囑均不涉3名原告或杜建英，而宗馥莉、施幼珍和宗慶後的母親王樹珍為受益人。

原告指宗慶後2024年1月另有手寫文件

原告案情指，宗慶後於2024年1月底曾手寫一份文件，內容提及「郭虹 准備去香港辦理三個人的信託，在滙豐辦，每人七億美金」，文件列明工作包括「先辦理繼昌/婕莉，若美金募足了，請繼盛請假回來辦理好」。

原告指涉案的滙豐戶口涉及資產17.9億。（資料圖片/鄧海興攝）

指父有另叫宗馥莉為3人辦信託

他們指同年2月2日，宗慶後簽訂一份「委託書」，宗馥莉以受託人身份，替三名原告設立三個境外信託，三名原告和其子女為信託受益人。文件亦提及該信託為不動本信託，即信託資產繼續在滙豐銀行戶口進行固定收益投資，只就利息收益進行分配。

指宗馥要求簽協議不挑戰遺產

同年2月25日，宗慶後去世。宗馥莉和三名原告簽訂協議，宗馥莉承諾以建浩在該滙豐戶口內的資產，為三名原告各成立一個信託。而三名原告則承認宗馥莉、施幼珍和王樹珍遺繼承遺產程序合法有效，承諾不以任何形式挑戰。

原告認為宗馥莉提取滙豐戶口資產

惟原告指，宗馥莉擅自走滙豐戶口提取資產。原告指，戶口內的美元、加元等資產的價值下跌，但港元和人民幣資產的資值則上升。此外，2024年1月至4月期間，戶口的524萬美元被提取，在4月後，則有108萬美元被提取。

宗馥莉拒簽文件成立信託

原告又指，宗馥莉拒絕簽署文件成立信託。原告指，宗慶後生前曾口頭表示，就成立信託一事聘用Trident Trust，惟宗馥莉拒簽該公司傳給她的文件，又透過律師表示會聘用其他公司，而三名原告為了避免爭拗，終同意聘用該公司，惟宗馥莉其後仍未有成立信託。

認為宗馥莉敵視及想爭奪家產

原告指，宗馥莉嚴重敵視他們，並爭奪家族資產，包括娃哈哈集團的10個公司。

宗馥莉稱有誠意與3原告討論信託，但不承認該份手寫指示。

宗馥莉稱有真誠討論成立信託

就原告指稱宗馥莉提取滙豐戶口內的資產，宗馥莉解釋指該些貨幣價值波動和改變投資組合。此外，建浩曾向滙豐借款，因此提取款項用作還款。宗馥莉亦否認拖延成立信託，強調她有真誠和三名原告討論成立信託的條款。

宗馥莉不承認該手寫文件

宗馥莉又指，固定資本的利息才是信託的資產，資本本身不是資產的一部份。就原告稱，宗慶後曾手寫一份文件講及「辦理三個人的信託，在滙豐辦，每人七億美金」，宗馥莉表示不承認該文件。她又指，就每個信託注入7億美金過於理想，認為此事不可行和不切實際。

原告已於杭州法院興訟

判辭亦提及，原告於2024年12月向杭州市中級人民法院提出民事起訴狀，控告宗馥莉，包括要求法院確定，滙豐戶口內的資產是三名原告享有受益權的信託財產，浙江省高級人民法院本年5月通知原告，其案件獲受理。

原告因而要求法庭頒令禁宗馥莉動甪資產

三名原告要求，禁制被告處理滙豐戶口的資產，以協助內地的法律程序。原告並要求法庭在正審前，頒下非正審禁制令，禁制被告處理該些資產。被告在早前則承諾，在正審前不提取該些資產。

法官認為案件具爭議頒下非正審禁令

法官指案中有爭議之處，應在正審時處理，包括宗馥莉解釋為何未成立信託、她對於涉案協議的理解。法官亦認為，批出禁制令以保留滙豐戶口內的資產，讓內地法院有裁決後，再決定如何處置該些資產。法官因此批出非正審禁制令，禁制被告從戶口提取資產，直至法庭另有命令，或內地法院就其訟訴作出裁決。

案件編號：HCMP2772/2024