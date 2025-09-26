娃哈哈爭產案　法庭准暫緩部份禁令　以讓宗馥莉提上訴

娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後去年離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事。宗馥莉的三名同父異母弟妹，指宗馥莉未按父遺願，為他們各成立一個有7億美元(約54.6億港元)的信託。他們在內地杭州和香港均展開訴訟。香港高等法院上月頒下非正審禁制令，禁制宗馥莉從一個與遺產有關的銀行戶口提取資產，直至內地法院有裁決。此外，宗馥莉亦需披露戶口的資產。



宗馥莉就禁制和披露命令申請上訴許可，高等法院法官今（26日)頒下判辭，認為宗馥莉的理據無合理勝算，拒批許可，又指她需保全戶口內的資產，否則日後內地法院的判決恐會變得無意義。但法官准暫緩執行披露部份戶口資產的命令，直至宗馥莉進一步上訴的裁決。



三名原告分別為宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛，被告為宗馥莉和Jian Hao Ventures Limited(建浩創投有限公司)。

宗馥莉與同父異母弟妹捲入爭產訴訟。（VCG）

官稱有需要保全戶口內資產

宗馥莉提出多項理據，包括涉案禁制令的目的是防止資產轉移，以助日後執行日後外地法院的裁決。法官則指，內地法院的裁決涉及三名原告，是否為涉案戶口資產的受益人。法官認為，需要保全戶口內的資產，否則日後內地法院的判決恐會變得無意義。

宗馥莉質疑文件不等同成立信託

此外，宗馥莉又指，涉案戶口的資產是否涉及成立信託，沒有值得需要審訊的重要議題，更遑論有可爭議的理據。她質疑即使其父宗慶後曾簽訂一份「委託書」，和宗馥莉曾和三名原告簽訂協議，但該些文件都不等同成立信託。惟法官認為，是否成立信託，需詮譯案中涉及的文件，這是需要審訊的重要議題。

是否成立信託屬審訊議題

宗馥莉亦質疑，原告在涉及戶口的權益並不確定，如戶口的資產不足成立指稱的信託。法官指這涉及如何詮譯涉案文件。原告在涉及戶口的權益並不確定，或成立指稱信託有困難，令成立該信託變成無效，都是需要審訊的議題。

法官因此拒批上訴許可，但批准暫緩執行部份宗馥莉需披露戶口資產的命令，直至她向上訴庭申請上訴許可的裁決，或有法庭進一步命令。

案件編號：HCMP2772/2024