娃哈哈爭產｜法庭下禁令阻宗馥莉提取滙豐戶口資產　並須交代賬目

娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後去年因病離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事，因資產糾紛在香港捲入民事訴訟。宗馥莉的三名同父異母弟妹，要求禁止宗馥莉處置或處理一個滙豐銀行戶口內的資產。高等法院法官今（1日）頒下發非正審禁制令，禁制宗馥莉從戶口提取資產，直至法庭另有命令。此外，法庭亦頒令宗馥莉須交代戶口的最新結餘。



三名原告分別為宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛，被告為宗馥莉和Jian Hao Ventures Limited(建浩創投有限公司)。

宗馥莉。（VCG）

娃哈哈集團創辦人宗慶后。（視覺中國）

根據入稟狀，三名原告要求禁制宗馥莉，處置和處理Jian Hao Ventures Limited持有的一個滙豐銀行戶口內的資產，和減損其價值。

原告並要求宗馥莉披露戶口結餘

原告亦要求宗馥莉，披露戶口的最新結餘。若戶口在2024年2月2日或之後，把資產轉至第三方， 宗馥莉需向原告披露相關資料。此外，原告指於2024年5月31日，108.5萬多美元從該戶口被轉走，原告亦要求宗馥莉披露資金去向。原告要求法庭頒發命令，直至原告在內地控告被告的訴訟有裁決。

法庭今頒下非正審禁制令

高等法院法官今頒發非正審禁制令，禁制宗馥莉從戶口提取資產。此外，法庭亦頒令宗馥莉披露戶口的最新結餘。若在2024年2月2日或之後，戶口內的資產轉至第三方的，被告亦需交代相資料。

案件編號：HCMP2772/2024