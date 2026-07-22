宏福苑大火｜義工摺200個衣包　趁七月盂蘭節化寶　冀死者安息

去年11月底大埔宏福苑大火，奪走168人性命。團體「星縜水晶（New One Crystal）」大火後自發完成「七個七」，從頭七至尾七每個七日摺衣包。



農曆七月盂蘭節中元法會將到來，團隊延續行善心意，為往生者準備200個心意衣包，送往灣仔百年古廟化寶；又邀請義工隨時上來，靜靜坐着，一起摺金銀，一起做一件溫柔的小事。



星縜水晶（New One Crystal）邀請義工為往生者準備200個心意衣包。（星縜水晶提供）

星縜水晶（New One Crystal）邀請義工為往生者準備200個心意衣包。（星縜水晶提供）

透過社交媒體號召義工協助摺衣包 費用全由老闆自費支出

活動初始僅有熟客、員工參與，後續因衣包數量龐大，單靠員工與熟客難以負荷，才透過社交媒體對外號召義工協助。「唔係刻意追求功德，只係好簡單一個念頭，做埋佢哋啦。」員工Annie表示，所有費用全由老闆自費支出，完全不向義工收取任何費用。

周二（21日）下午仍有雨，一位義工摺好衣包便起身離開。員工Sam叮囑她注意天氣，「小心雨，拜拜」，後來得知那是她第一次來做義工。

星縜水晶（New One Crystal）邀請義工為往生者準備200個心意衣包。（星縜水晶提供）

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「高速婆婆」摺得快 不少義工晚上放工後即到幫手

「七個七」祈福期間，一天最多會有二十多名義工。晚上放工後來的人更多，員工亦提到印象最深刻的是一位「高速婆婆」，「佢真係摺得好快，好快手，開嘢又開得快。」有的義工會利用午休到場參與。

員工阿Sam亦表示平日下班打卡後，沒有立刻離開，而是留在原位，繼續摺衣包，「我只不過係夜啲走啫，我唔使好似其他義工咁特登搭車過嚟，輕鬆啲。」

事發初期，義工們上門圍坐一起，只是各自低頭密密摺，沒什麼人說話。後來會聊一些輕鬆話題，談談「邊間餐廳好食啊」，聊聊生活瑣事，沒刻意說那場大火。很多人摺完後也會感到「個心舒服咗」、「雖然我同你唔識，但我都希望你喺下面舒舒服服。」

星縜水晶（New One Crystal）邀請義工為往生者準備200個心意衣包。（星縜水晶提供）

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