宏福苑｜鄧炳強稱內部分工細、轉介後無跟進　令人感覺只掃門前雪

宏福苑大火獨立委員會聽證會周五（17日）召開最後一場，橫跨五個月的聽證會揭示了大廈消防系統存在致命漏洞外，亦暴露出政府部門對消防安全的監管盲區。



保安局局長鄧炳強今日（18日）在電台節目中承認，政府部門在事件中確實存在可改善之處，予市民有「各家自掃門前雪」的感覺。他強調，當局不會等待獨立調查委員會發表最終報告，即日起會落實一連串防範性改革，包括強制要求關閉消防裝置前必須申報，並承諾在24小時內完成審批，堵塞安全漏洞。



2025年12月1日，宏福苑大火後，災場外擺滿悼念鮮花。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

稱政府內部分工過細 慣性「單純轉介」無跟進

宏福苑大火獨立委員會聽證會中，資深大律師杜淦堃針對宏福苑消防系統遭長期關閉一事提出質疑，聽證會亦揭示宏福苑的消防系統被關閉長達234日，期間消防處從未主動過問原因，亦無作出任何檢控。有輿論質疑，涉事承辦商及工程顧問固然責無旁貸，但消防處在日常監管上的被動與缺失，同樣是導致災情擴大的主因。

鄧炳強今日商台節目《政經星期六》指，大埔宏福苑五級火事件發生後，局方與消防處已進行檢討。他承認政府內部存在「分工過細」的問題，過去消防處接獲非自身管轄範疇的防火隱患投訴時，慣性做法是「單純轉介」至其他部門，缺乏後期跟進，但主責仍在消防處。他指，未來消防處將主動監督，並確保被轉介的部門有確實消除消防隱患，「唔係單純轉介咗就算數」。

保安局局長鄧炳強見記者。（資料圖片／林彥汛）

將改革消防裝置關閉掛牌制度 須事先申報

鄧炳強又承認予市民「各家自掃門前雪」的感覺，「其實即係呢個俾市民嘅感覺，確實係唔好嘅」。他強調火災後已有跨部門委員會，研討法律改革、可即時改善的地方，希望能夠排除以往曾經發生過的隱患。

針對宏福苑消防系統停用234日，而消防處未有處理的情況，鄧炳強表示，將改革現行的消防裝置關閉掛牌制度，日後所有大廈如因維修工程需要封閉消防系統，必須事前向消防處提交申請，不准事後通報。

他指，消防處將嚴格審查申請的合理性，若發現大廈無限期停用系統卻無實質工程進度，將立刻發出法庭命令甚至作出檢控。為平衡工程進度與居民安全，局方會快速審批，在收到申請後24小時內、甚至兩、三小時內完成批核，並會在封閉期間加派人員到場巡查，增設臨時消防裝置。

大埔宏福苑五級火災後。（資料圖片）

此外，他表示政府正研究擬定一連串消防條例的改革，重點包括日後管理公司必須與業主立案法團共同承擔消防安全法律責任。同時，建議將提供虛假消防證明書的罰款上限，由現時的5萬元大幅提升至30萬港元，違者最高可被判處監禁三年。鄧炳強強調，法例修訂已「成熟一項推一項」，「係唔會等到個獨立委員會嘅報告出咗嚟先做，總之我哋覺得有啲可以改善嘅，就即刻做」。