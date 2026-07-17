宏福苑｜租金補助改劃一向業主發放4期共30萬　直至2027年12月底

大埔宏福苑五級大火奪去168條人命，後續安置及賠償問題備受關注。政府去年底成立「大埔宏福苑援助基金」，向受影響業主發放每年15萬元租金補助，惟早前公布的長遠居住安排方案中，對選擇不同出路的業主設有不同的發放期限，引起部份業主疑慮。



政府今日（17日）宣布，不論受影響業主在政府提出的長遠居住安排下作出哪個選項，均會劃一獲發放為期兩年的租金補助，直至2027年12月21日。



2026年2月，宏福苑大火災後情況。（資料圖片 / 夏家朗攝）

劃一發放兩年租金補助 未簽收購信業主同樣受益

政府於2025年12月宣布成立援助基金時，原定於2025年12月22日至2027年12月21日期間，向每個宏福苑單位的業主，每年發放15萬元的租金補助，分每半年一期發放，每期7.5萬元。

然而，當局於今年2月公布長遠居住安排方案時，曾表明若業主選擇直接出售業權收取現金，而不參加「特設銷售計劃」，其租金補助只會發放至買樓款項到帳當日，之後需以該筆資金自行安排長遠住宿。

大埔宏福苑居民獲安排第二次上樓執拾。5月29日為第二輪最後一天，有居民趁機在窗口貼出懷念宏福苑的標語。（資料圖片/湯致遠攝）

根據今日公布的優化安排，發放限制將全面放寬。不論業主在出售業權後選擇哪種方案，包括「只收取現金」、「收取現金並參加特設銷售計劃購買新資助出售單位」，抑或以「樓換樓」方式換取新單位，甚至最終在特設計劃中未能揀選到合適單位，其租金補助均可劃一收取至2027年12月21日。

有關優化安排同樣適用於至今仍未簽署「接受收購建議信件」的業主。

大埔宏福苑去年11月26日發生五級大火，造成168人死亡。（資料圖片/夏家朗攝）

新居入伙延誤設保障 寬限三個月裝修期

針對選擇參加「特設銷售計劃」的業主，包括選擇收取現金及選擇「樓換樓」的住戶，若新單位的入伙日期落在2027年12月21日之後，基金將繼續向未入伙的業主發放租金補助。

同時，政府指考慮到業主購置新居後一般需時裝修，基金會將其獲取租金補助的資格，維持至購入新單位的轉讓契據日期起計的三個月，其後才會停止發放下一期的補助金。