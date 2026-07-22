九巴App設限100字　乘客文言文投訴「冀查察」　九巴：即安排放寬

「今夕七時半，於常悅道見六四一號巴士，車站甫遷，有母女二人候於舊址。車長見狀，竟不予通融，拒之門外，揚長而去……今致書，冀貴司查察。」坐公共交通工具遇不滿，透過官方應用程式反映意見是常見做法，何解以上向九巴反映意見的文章會用文言文？



緣起是有市民在網上指出，九巴應用程式APP1933內設有的bot1933互動對話功能，乘客選擇「直接輸入意見 / 建議 / 讚揚」時，系統提示文字限制在100字內。於是他就用AI工具Google Gemini寫成以上的「文言文」投訴信，引起熱議。



九巴回覆《香港01》解釋，系統將字數設限於100字內，目的是讓乘客扼要地講述情況，使個案更容易地清晰分類，而九巴理解乘客對有關安排的反應和意見，已即時安排放寬字數限制。



有市民在網上指出，九巴應用程式APP1933內設有的bot1933互動對話功能，乘客選擇「直接輸入意見 / 建議 / 讚揚」時，系統提示文字限制在100字內。於是他就用AI工具Google Gemini寫成以上的「文言文」投訴信，引起網民熱議。（Threads：帳戶johnnyhoyin ）

九巴稱，應用程式APP1933內設有bot1933互動對話功能，乘客可經此搜尋巴士路線、報告巴士上遺留物品或對巴士服務表達意見，其中在「顧客意見」功能下，系統會先分別查問乘客意見有關的巴士路線、方向、車牌、日期和時間的資訊，最後才查問詳情；乘客亦可選擇跳過輸入上述資料，直接輸入意見詳情。

九巴解釋限字數目的是讓乘客扼要講述情況 使個案更易清晰分類

九巴解釋系統將字數設限於100字內，目的是讓乘客扼要地講述情況，使個案更容易地清晰分類，而九巴顧客體驗部會按實際情況邀請乘客提供更多資料，如屬緊急或嚴重情況，公司更會盡快向乘客尋求更詳細資料。

九巴指理解乘客對有關安排的反應和意見，已即時安排放寬字數限制，重申九巴重視乘客意見 ，並會持續留意乘客反饋。

《香港01》7月22日早上更新程式後，九巴應用程式APP1933內設有的bot1933互動對話功能，乘客選擇「直接輸入意見 / 建議 / 讚揚」時，系統仍然提示文字限制在100字內。