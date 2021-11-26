告別青色恤衫　九巴明年1月換新制服　車長改著紅、黑色Polo恤

九巴車長的青色恤衫制服將成歷史！九巴今日（26日）宣布，明年1月10日起，車長將陸續更換至紅、黑色為主調的新Polo恤制服；站長及站務管理員亦會於同日起，陸續更換以天藍色及黑色為主調的新制服。九巴表示，新制服與本地服裝品牌Baleno合作設計，上衣採用速乾透氣、高伸展性的物料，可保持乾爽舒適，並方便車長工作。另外，龍運亦計劃換新制服，正待運輸署審批。



九巴今年已就制服事宜徵詢車長意見，到今日終於宣布，車長、站長及站務管理員，將由2022年1月10月起，陸續更換新制服，當中車長制服採用Polo恤，以紅色及黑色為主調，上衣採用速乾透氣、高伸展性的物料，保持乾爽舒適，並方便車長工作。至於冬季制服，則上身配上黑色抓毛外套及風衣，下半身則為深灰色長褲。為顧及安全，新制服亦增加垂直的銀灰色反光條子。

九巴車長的現有制衣（資料圖片）

站長及站務管理員方面，則會改為天藍色及黑色為主調的新制服。另外，龍運亦計劃換新制服，正待運輸署審批。

九巴表示，是次制服與本地服裝品牌Baleno合作設計，收集員工等多方面意見後，決定以深入民心的紅色及黑色為主調，希望為員工建立活力及專業的形象；而且制服選用耐用的衣料，並遵守環保採購要求。九巴期望，新制服設計讓員工工作時更輕鬆自如，提升工作體驗，並配合公司的環保方針。