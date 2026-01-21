政府牙醫流失率回升至12.7%　25/26年度26人辭職　近三年新高

政府於2024年7月通過修例引入非本地培訓牙醫來港執業，醫務及衞生局以書面回覆立法會質詢時表示，截至去年底，有19宗申請獲批，來自內地及英國佔最多，各佔7人；獲批申請中，有11人受聘於衞生署，去年內陸續就任。至於政府牙醫流失率方面，25/26年度，暫有26人辭職，為近三個年度新高；流失率為12.7%，較去年度升3.4個百分點。



(資料圖片)

根據醫務及衞生局提供的數據，截至2025年底，牙管會共接獲22宗「有限度註冊」的非本地培訓牙醫申請，其中19宗申請獲批，當中來自內地的佔7人、英國佔7人、馬來西亞佔2人，其餘捷克共和國、法國及南非各佔1人。19宗獲批申請中，11人獲衞生署受聘，8人獲香港大學受聘。

衞生署指，該11位非本地培訓醫生於去年內陸續到任，以非公務員合約形式聘用。新一輪的全職合約牙科醫生的招聘工作已於去年11月展開，聘任程序仍然繼續。

(立法會文件截圖)

26位政府牙醫辭職 8成屬10年或以下

至於政府牙醫流失率方面，25/26年度暫為12.7%，較去年升3.4個百分點，該年度辭職人數為26人，為近三個年度新高。按年齡組別分析辭職的牙醫科生，19人為35歲或以下，佔最多，為73%。以年資計算，約8成屬10年或以下，其餘約2成介乎11至20年。

牙醫畢業生目前須在衞生署轄下或指定的非政府組織牙科診所工作至少一年。第一批畢業生已於2024年下半年畢業，包括15名牙科治療師及6名牙齒衞生員培訓課程的學生，前者在完成一年服務期後全數繼續留任，後者則尚未完成服務年期。