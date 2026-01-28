合約實習牙醫疑擅自閲覽16病人醫療紀錄　衞生署轉介執法部門

衞生署今（28日）表示，一名按非公務員聘用條款聘用的合約實習牙科醫生，懷疑未經授權閱覽16人的醫療紀錄，署方已轉介執法部門作刑事調查，有關合約實習牙科醫生亦已被暫停職務。衞生署指，涉事的實習牙醫報稱認識該16人，若證實有違法違規行為，會按既定程序嚴肅跟進。



衞生署表示，一名按非公務員聘用條款聘用的合約實習牙科醫生，懷疑未經授權閱覽他人的醫療紀錄，署方已轉介執法部門進行刑事調查。（資料圖片）

涉事實習牙醫報稱認識該16名病人

衞生署早前接獲電子健康紀錄申請及諮詢中心轉介一名市民的查詢，關注為何其最近在未有使用衞生署服務的情況下，收到短訊指出其醫健通紀錄被衞生署醫護人員閱覽。

衞生署調查初步發現，一名合約實習牙科醫生曾多次在未經授權下，透過學童牙科診所的臨床醫療信息管理系統及醫健通，擅自閱覽並非其病人的醫療紀錄，共涉及16人，涉事的合約實習牙科醫生報稱他認識該16名病人。

衞生署調查初步發現，一名合約實習牙科醫生曾多次在未經授權下，透過學童牙科診所的臨床醫療信息管理系統及醫健通，擅自閱覽並非其病人的醫療紀錄。（醫健通網頁截圖）

衞生署已向個人資料私隱專員公署、電子健康紀錄專員和香港牙醫管理委員會報告事件，並已通知受影響的人士。有關合約實習牙科醫生已被暫停職務。

署方指，為避免同類事件再次發生，將會檢討及優化現有的内部系統安全措施，並已督促所有員工及醫護人員，必須嚴格遵守衞生署制定的資訊科技保安及醫護人員使用醫健通的內部指引，確保他們充分理解保障病人個人資料的重要性。

署方表示，實習牙科醫生安排為期兩星期的入職培訓時，已向他們清楚講解必須嚴格遵守的專業操守和行為守則，而在實習期內由香港大學牙醫學院為實習牙科醫生定期安排的專業發展課程內容，亦涵蓋牙醫應有的專業責任及道德操守，以及保障病人的個人資料的相關法例。因應今次事件，香港大學牙醫學院將會加強牙科學生及實習牙科醫生在資訊科技安全方面的相關培訓。