揭有境外牙科機構在港設諮詢處涉非法行醫　牙醫學會促政府跟進

香港的註冊西醫及牙醫受嚴格規管，不得作誇大或有誤導成分宣傳以招徠病人，不過，由於兩地法規存灰色地帶，近年境外牙醫廣告在港卻百花齊放，巴士、地鐵、網絡平台各處可見。



香港牙醫學會今日指出，相關做法已成常態，推廣手法或涉誤導及不當宣稱，令市民忽視牙科療程風險，需要回港跟進個案趨增。另外，牙醫學會又發現，有境外牙科連鎖店在香港設立諮詢處，內有穿醫生袍職員診斷及提供治療建議，涉嫌在港非法行醫，認為事件嚴重，冀有關部門跟進，保障公眾健康。



牙醫學會發現，有境外牙科機構在港為市民使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌非法行醫。（林子慰攝）

牙醫學會發現，有境外牙科機構在港為市民使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌非法行醫。（林子慰攝）

每月平均4病人涉北上看牙醫後須跟進

根據香港大學醫學院學生今年的調查，311名市民受訪者中，現時有10%會到深圳牙醫就診，較多受訪者希望去洗牙、牙齒檢查或植牙。

香港牙醫學會去年則就境外牙科收集本港私家執業牙醫意見，數據反映，現時牙醫每個月平均需接受4名因北上接受牙科服務後而需回港跟進的病人，當中最多病人尋求就植牙療程的跟進。

根據香港大學醫學院今年的調查，311名市民受訪者中，現時有10%會到深圳牙醫就診，較多受訪者希望去洗牙、牙齒檢查或植牙。（資料圖片）

另外，牙醫學會又發現，有境外牙科連鎖店在香港設立諮詢處，內有穿醫生袍職員診斷，為病人使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌在港非法行醫，認為事件嚴重，冀有關部門跟進，保障公眾健康。