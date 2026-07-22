貝澳泳灘水質極差「改善」至欠佳　康文署稱表示該處「適宜游泳」

根據旅發局介紹，貝澳是香港的隱秘瑰寶，也是香港鮮為人知的秘境之一，無論在大嶼山遠足或想到海灘度假，貝澳泳灘都是最佳目的地。然而，貝澳泳灘的水質並非理想，之前更在環保署泳灘等級制度中被評為第四級的極差，即大腸桿菌數量多。



今日（22日），康樂及文化事務署宣布，鑑於環保署已將離島區貝澳泳灘的水質評定為三級，表示該處海水水質改善，適宜游泳。不過，貝澳泳灘因大浪關係現已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。



根據旅發局介紹，貝澳是香港的隱秘瑰寶，也是香港鮮為人知的秘境之一，無論在大嶼山遠足或想到海灘度假，貝澳泳灘都是最佳目的地。（旅發局網頁）

香港的泳灘水質主要依據海水中大腸桿菌（E. coli）的含量水平進行分級，評級機制是基於最近五次水樣本的大腸桿菌幾何平均數來計算，共分為四個級別：

第一級（良好）：大腸桿菌含量極低，水質優良。

第二級（一般）：水質尚可，患上輕微腸胃或皮膚病的風險較低。

第三級（欠佳）：水質有一定污染，健康風險輕微增加。

第四級（極差）：水質受到嚴重污染，通常環保署會強烈建議市民勿在該處游泳，康文署亦會因此懸掛紅旗或關閉泳灘。

根據旅發局介紹，貝澳是香港的隱秘瑰寶，也是香港鮮為人知的秘境之一，無論在大嶼山遠足或想到海灘度假，貝澳泳灘都是最佳目的地。（旅發局網頁）

水質四級泳灘每千名泳客感染皮膚及腸胃病的比率為15宗

早前，貝澳泳灘水質被評為四級，即每百毫升水樣本的大腸桿菌數量逾610或最近讀數為1600以上，而從分析，水質被評為四級的泳灘，每千名泳客感染皮膚及腸胃病的輕微疾病率為15宗。

到今日，康文署宣布，由於環保署已將離島區貝澳泳灘的水質評定為三級，表示該處海水水質改善，適宜游泳。

水質被評為「適宜游泳」 惟因大浪貝澳泳灘仍掛紅旗

康文署指，貝澳泳灘於較早前被環保署評定其水質為四級及不適宜游泳。然而，貝澳泳灘因大浪關係現已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

離島只餘銀礦灣泳灘屬不宜游泳的「極差」級

在貝澳泳灘水質「改善」至欠佳後，離島區的10個憲報公布泳灘，只有大嶼山梅窩銀礦灣泳灘被評為「極差」等級，不宜游泳，另9個泳灘亦只有貝澳泳灘為第三級，其餘均屬第一級（良好）或第二級（一般）。