颱風樺加沙｜渠務署完成修復南區污水管　若水質滿意可重開2泳灘

渠務署上周四（25日）發現，香港島南區苗鍾徑有一條直徑450毫米加壓污水管於超強颱風「樺加沙」吹襲時造成嚴重破損，署方一度停用該喉管。直至今日（28日），渠務署指已完成緊急修復工程，涉事污水管已重新投入使用。環保署已抽取深水灣及淺水灣泳灘的海水樣本化驗，若結果滿意，會通知康文署重新開放。



渠務署9月25日發現，香港島南區苗鍾徑有一條直徑450毫米加壓污水管於颱風「樺加沙」吹襲時造成嚴重破損，署方一度停用該喉管。（下水水facebook）

渠務署上周四發現，香港島南區苗鍾徑有一條直徑450毫米加壓污水管於颱風「樺加沙」吹襲時造成嚴重破損。署方一度停用涉事污水管，並將污水引流至淺水灣總污水泵房旁的現有緊急應變污水處理設施，經過化學強化沉澱及消毒處理程序後，才排放出大海，並為涉事污水管進行緊急修復工程。

渠務署指，今日上午完成修復，即時通報環保署安排抽取深水灣泳灘及淺水灣泳灘海水樣本進行水質化驗，預計明日會有化驗結果，若化驗結果滿意，環保署會通知康樂及文化事務署重新開放泳灘。