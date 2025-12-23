環保署長視察荃灣、葵青、深水埗　指沿岸水質及氣味顯著改善

環保署署長徐浩光周一（12月22日）聯同荃灣、葵青、深水埗三個區議會議員進行實地視察，了解該三個地區沿岸水質及氣味改善的成果。 徐浩光感謝三區區議會對環保署工作的肯定及提供寶貴意見，強調將持續運用智慧科技，與區議會緊密協作，攜手打造更綠色、更健康、更宜居的社區。



2025年12月22日，環保署長徐浩光（前排左四）聯同荃灣、葵青、深水埗三個區議會議員進行實地視察，了解荃灣、葵青和深水埗地區沿岸水質及氣味改善的成果。（政府新聞處圖片）

徐浩光周一與荃灣民政事務專員區家盛、葵青民政事務專員梁乘龍、深水埗署理民政事務專員王懿詩和陳樂桐，以及荃灣、葵青、深水埗三區共約40位區議會議員會晤，回顧就治理維港兩岸，特別是荃灣、葵青及深水埗地區沿岸水質及氣味改善的成果，並於現場演示了海陸空全方位的立體監測創新儀器，包括「AI偵查機械狗」、「探地雷達」、「採樣監測無人機」及「無人採樣潛水艇」等。

徐浩光表示，2022年施政報告提出將維港兩岸包括荃灣及深水埗等地區有嚴重污染問題的排水口，在2024年年底前的污染量減少一半。 當局通過一系列源頭治理及創新科技應用，截至去年底，相關雨水排放口的整體污染量已減少近九成。周一在荃灣和長沙灣海濱均未有明顯偵測到異味，該三區沿岸的環境狀況已顯著改善。

圖為2025年12月22日，環保署長徐浩光聯同荃灣、葵青、深水埗三個區議會議員進行實地視察，了解荃灣、葵青和深水埗地區沿岸水質及氣味改善的成果。圖示徐浩光向三區區議會議員講述環保署運用創新科技的情況。（政府新聞處圖片）

排水口總污染量減少近九成

環保署表示，過去三年積極運用創新科技，致力偵測及糾正污水渠錯駁，以改善維港沿岸地區的氣味問題。截至今年第三季，環保署團隊已在荃灣、葵青及深水埗區共檢查超過5,000個沙井，化驗逾1,200個水樣本，共識別191宗污染個案，估計污染量相當於約30萬人口。經跨部門合作，當中荃灣、葵青及深水埗區的排水口總污染量已減少近九成，近岸氣味已得到大幅改善。

設置在荃灣及深水埗海濱的氣味監測儀器，顯示硫化氫平均濃度由過往分別36 ppb及18 ppb減到現今均低於5 ppb。