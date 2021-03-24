西九龍總區刑事部33歲男警染疫　最後上班日為3月18日

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-24 23:01

警務處今日（24日）公布，一名駐守西九龍總區刑事部的33歲男警員，周一(22日)初步確診新冠肺炎。警務處指該名警員的家人於3月18日確診新冠肺炎，他於同日接受檢測並獲安排接受隔離。該名男警員於3月22日初步證實對新冠病毒病呈陽性反應，而最後一日上班日為3月18日。 然而根據衞生防護中心記者會公布，該名男警今日已確診，而非初步確診個案。他於3月19日已被送檢疫，而其3月20日樣本結果為不確定故入院覆檢，至3月22日樣本陽性，而抗體測試亦是陽性。他的工作地點西九龍總區總部今日亦被納入強制檢測公告。

衞生防護中心今日(24日)公布，西九龍察總部2樓須納入強制檢測，因為一名於上址工作的警員確診。

警務處今日晚上發新聞稿指，該名男警員於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。警方又指與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；而警方已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方。

警方又表示，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者入檢疫中心接受檢疫。

不過，警方於公布事件時，只交代警員初步確診。事實上，衞生防護中心下午已交代指染疫警員因家人確診而於3月19日入住檢疫中心。其3月20日樣本為不確定，CT值亦較高(即病毒量較低)所以送院。其後再進行檢測確定為陽性。由於和最後上班日接近，故他在2樓上班同事都要檢測，惟未有詳細數字。

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