直擊APEC前深圳地鐵人包雙檢　優化後沒人龍　退休港人選錯峰出行

深圳地鐵周一（20日）起升級安檢措施，除了行李必須過機檢查外，即使乘客兩手空空進站，也要接受安檢人員持儀器檢查，最終多個轉車站高峰時段大排長龍。《香港01》今日（22日）北上深圳直擊，發現多個地鐵站的秩序均大致暢順，若乘客沒有帶備背包等行李，安檢人員只用檢測捧「掃一掃」便放行。



有北上港人感受到深圳地鐵加強安檢，例如用檢測捧掃瞄腰袋，稱作為退休人士會選擇錯峰出行；也有長者支持深圳加強安檢，但認為不適用於香港的港鐵，「香港地方小呢，範圍控制得到囉。」



羅湖站中午迎來大批北上港人，但安檢閘口未見人龍。（歐陽德浩攝）

羅湖站中午迎來大批北上港人，但安檢閘口未見人龍。（歐陽德浩攝）

深圳地鐵周一升級安檢 市民社交平台指秩序混亂 周二推優化

深圳地鐵周一起突然升級安檢措施，除了行李必須過機檢查外，即使乘客兩手空空進站，也要接受安檢人員以手持設備檢查。新規定實施首日，深圳多個轉車站高峰時段大排長龍，引起大量市民在社交平台表達不滿，控訴現場秩序混亂。

有推測認為，深圳地鐵安檢突然升級，或與即將召開的國際會議密切相關，因此要採取高規格的安檢措施。而深圳地鐵昨日（21日）已推出三大優化方案，包括優化大客流站高峰時段安檢方式、增派人手現場值守、加快投放智能安檢門，以提升安檢效率。

福田口岸站早上約9時半人流漸多，不斷有港人及旅客離開口岸進入地鐵站站，但秩序大致暢順。（歐陽德浩攝）

今日北上地鐵站未見混亂 無帶行李掃一掃便放行

《香港01》今日北上深圳直擊，福田口岸站早上約9時半人流漸多，不斷有港人及旅客離開口岸進入地鐵站站，但秩序大致暢順，若乘客沒有帶備背包等行李，安檢人員只用檢測捧「掃一掃」便放行，至於攜帶行李的乘客則如常放進X光機檢查，不見額外增加安檢程序。

其後記者沿地鐵線，乘坐至早前重災區之一的車公廟轉乘站，估計因繁忙時間結束，現場同樣沒有混亂；至於回港途經的羅湖站，雖然中午已迎來大批北上港人，但同樣未見安檢人龍。

皇庭廣場與會展中心站相連，與福田口岸距離相近，因而受到北上港人歡迎。（歐陽德浩攝）

港人感受到深圳地鐵加強安檢︰會掃下我個腰袋

皇庭廣場與會展中心站相連，與福田口岸距離相近，因而受到北上港人歡迎。今日為工作日，但商場已聚集不少來自香港的長者及家長，多名受訪者均表示不清楚近日深圳地鐵發生的「人包雙檢」混亂。

其中陳先生每個月都會北上吃喝玩樂一至兩次，稱今早深圳地鐵的安檢時間與平時差不多，同樣在10多秒內完成，但感受到確實加強了安檢流程。談及即將11月舉行的APEC，他估計安檢人員在人流高峰期會放鬆檢查，相信不會造成混亂，而他作為退休人士選擇錯峰出行，避免影響上班族通勤。

今日都好似係明顯，會掃下我個腰Bag，冇所謂嘅，我覺得加強安全OK，我唔覺得特別困擾。 北上港人陳先生

今日（7月22日）為工作日，但皇庭廣場已聚集不少來自香港的長者及家長。（歐陽德浩攝）

陳先生感受到深圳地鐵加強安檢︰「會掃下我個腰Bag。」（歐陽德浩攝）

有長者支持深圳地鐵加強安檢︰中國地方大唔係好安全

今日北上整牙的王婆婆表示，早上8時繁忙時間從蓮塘口岸過關，隨後乘坐地鐵到大劇院站，再轉乘往至會展中心站，稱全程非常順暢。她又指每逢十一黃金周等節假日，都不會北上「趁墟」湊熱鬧，因此若深圳地鐵11月再人多有亂，也會暫停北上。

王婆婆支持深圳地鐵加強安檢，但認為不適於港鐵。（歐陽德浩攝）

港人陳伯伯建議深圳地鐵加開安檢通道疏散人流。（歐陽德浩攝）

擠塞會擾民 籲加開安檢通道疏散人流

另一名港人陳伯伯對於深圳地鐵加強安檢，持沒所謂態度。他認為深圳地鐵目的只為確保市民安全，又指其安檢程度仍然不如機場的嚴格，建議若擔憂影響市民通勤，可在繁忙時間加開通安檢道疏散人流。「塞得耐梗係擾民啦，如果太多人咪開多幾條Line囉，睇佢哋識唔識做。」

深圳11月舉行APEC峰會 聚集多國領導人

中國在2026年再度擔任亞太經合組織（APEC）主辦國，今年APEC峰會定於11月18日至19日在深圳市舉行，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，將聚集21個成員經濟體的國家元首或政府首腦。同時APEC林業部長級會議將於7月27日至28日在深圳舉辦，為APEC「中國年」系列活動之一。