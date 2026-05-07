長者北上｜深圳地鐵要求出示回鄉證方可免費乘搭　不再接受樂悠咭

60歲或以上港人長者北上深圳，出示身份證明文件，同樣可如內地長者免費乘搭公共交通工具。近日卻有網民發現，深圳地鐵加強查證。以往經免費專用通道入閘時，只需向職員展示「樂悠咭」即便可獲放行，但現時多個車站職員均加強查核，要求必須要出示回鄉證方可免費出入閘。



有網民認為，過關北上必須攜帶回鄉證，此舉並非要刻意為難港人。有網民指樂悠咭可在長者60歲前3個月發出，而咭上沒有顯示出生日期，內地職員難以確認持咭人是否足60歲。



深圳地鐵（深圳新聞網）

以往在深圳地鐵經免費專用通道入閘時，只需向職員展示「樂悠咭」即便可獲放行，但現時必須要出示回鄉證方可入閘。（「八達通」網頁圖片）

北上市民：要去櫃位檢查回鄉證是否夠60歲

不少北上市民紛紛表示，注意到深圳地鐵新安況，「我家人今日北上深圳，我父母在乘搭深圳地鐵前都要出示回鄉證，以作證明」、「個個站都睇得好緊，有時仲要去個counter（櫃位）度check（檢查）個證夠唔夠秤添。所以我依家首先攞張回鄉卡，唔用嗰綠遊卡(樂悠咭)啦」。亦有人表示，早在新年已出現要求出示回鄉證的情況。

網民：樂悠咭有「古惑」 可在長者60歲前3個月發出

在討論區上，有網民猜測做法是為了避免有人濫用福利。有人形容做法「正常」，樂悠咭可在60歲前3個月發出，存在「古惑」，職員無法更新及應對。

以往在深圳地鐵經免費專用通道入閘時，只需向職員展示「樂悠咭」即便可獲放行，但現時必須要出示回鄉證方可入閘。（資料圖片）

深圳地鐵

樂悠咭無顯示出生日期 內地職員難以確認真實年齡

根據現時政策，香港市民可於年滿60歲前3個月提早申請樂悠咭，即持咭者不一定達到60歲的免費乘車門檻，加上樂悠咭上沒有顯示出生日期，內地職員難以確認其真實年齡。

這其實不是深圳地鐵突然實施的「新規例」，深圳地鐵官網顯示，凡年滿60歲或以上的長者（不限戶籍），均可憑本人有效身分證、港澳居民居住證或「港澳居民來往內地通行證」（即回鄉證）等指定證件，免費乘搭地鐵普通車廂。