機場增設電競體驗區　旅客候機時免費任玩單車、風帆等八項運動

香港國際機場引入全新「E-Sports電競體驗區」，於7月17日已經啟用。體驗區位於機場禁區，設有8個電競運動項目，包括單車、風帆、滑雪、劍擊等，供等待登機的旅客免費使用。機場管理局署理行政總裁姚兆聰表示，現時正值旅遊高峰期，故推出一系列老少咸宜的活動，希望提升旅客的機場體驗。



體驗區有8個運動項目，包括單車、風帆、單板滑雪、賽車、劍擊、網球、「眼明手快」及「音樂節拍」。（鄧倩螢攝）

機場7月17日起推出電競體驗區，等待登機旅客可以免費使用設施。（鄧倩螢攝）

機場7月17日起推出電競體驗區，等待登機旅客可以免費使用設施。（鄧倩螢攝）

旅客免費任玩8項運動 李慧詩：轉機前紓緩腳腫

電競體驗區位於機場禁區，設有共8項運動項目，包括單車、風帆、單板滑雪、賽車、劍擊、網球、「眼明手快」及「音樂節拍」，除透過運動舒展筋骨之外，「眼明手快」和「音樂節拍」亦考驗玩家反應力。等待登機或轉機旅客可以免費進入體驗區，期間作伸展運動，順道消磨時間。

港隊單車運動員李慧詩今日（22日）出席傳媒體驗日，期間親身試玩電競單車及網球項目。她表示，需乘搭長途飛機或轉機的旅客容易「腳腫」，可透過輕度運動作出紓緩。

李慧詩表示，體驗區能讓等機旅客紓緩腳腫。（鄧倩螢攝）

教大健康與體育學系高級講師雷雄德表示，電競體驗區能夠推廣體育文化，亦能幫助玩家訓練肌肉，促進血液循環。他又指，世界衛生組織建議，每坐立1個小時，應活動1至2分鐘左右，以作伸展。

雷雄德稱，體驗區有助推廣體育文化。（鄧倩螢攝）

機管局下月推文化節 冀提升旅客體驗

姚兆聰表示，現時正值暑假，為旅遊高峰期，故推出一系列老少咸宜的活動，希望提升旅客體驗。除電競體驗區之外，機管局亦計劃於下月舉行文化節，以及音樂、舞蹈活動等。

他又稱，今年機場客流量在過去6個月上升11%，期望未來半年能維持增長。由於現時為旅遊高峰期，機管局預計在辦票、安檢等方面可疏導約20,000人次的客流量。被問到如何改善機場人流管控，姚兆聰指，2號客運大樓自5月投入服務後，離境大堂已不如以往擁擠，相信現有設施能夠應付當前需求。