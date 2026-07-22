蓮香樓逆市殺入機場24小時營業　拒「食老本」向旅客推廣飲茶文化

百年老字號茶樓蓮香樓今日（22日）進駐香港國際機場一號客運大樓，將與尖沙咀分店一樣主打二十四小時營業，更推出一系列機場限定餐點，並保留傳統茶樓特色。店舖甫開業已幾乎客滿，有深圳客認為食物味道不錯，比起內地茶樓亦較有傳統氛圍。蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢稱，希望能夠讓各國旅客認識香港傳統飲茶文化，並且透過創新吸引不同年齡層的客群，冀留住更多北上港人。



蓮香樓機場一號客運大樓新店7月22日開張現人潮，幾乎座無虛席，等候及取餐區均站滿等候的食客。（梁鵬威攝）

機場安全規例禁傳統手推車 保留紙本點心卡堅持人手落單

基於機場安全規例，蓮香樓機場分店無法繼承手推車傳統，改為用電子手推車運送炸物，而點心由食客親自到相應窗口領取。不過，新店仍保留紙本點心卡，與其他分店無異，食客領取食物需帶同點心卡，並由職員人手落單。

價錢大致與其他分店相若 增$68「金點」及玉樹麒麟龍躉球等新菜式

價錢方面，小點25元、中點30元、大點為35元，大致與其他分店相若。此外，機場分店增設68元的「金點」，亦有一系列新菜色，如花膠鮑魚灌湯餃、蓮香炒飯、玉樹麒麟龍躉球等。

蓮香樓機場一號客運大樓新店7月22日開張，與市區分店不同，改用電子手推車運送炸物，點心則由食客親自到相應窗口領取。（梁鵬威攝）

蓮香樓機場一號客運大樓新店7月22日開張，與市區分店不同，改用電子手推車運送炸物，點心則由食客親自到相應窗口領取。（梁鵬威攝）

深圳客讚有傳統飲茶氛圍 食物新鮮

來自深圳的王小姐稱，現今內地餐廳多用預製菜，故已甚少在深圳飲茶。她今日首次光顧蓮香樓，認為保留人手落單，較有傳統氛圍，而且食物新鮮，故如日後再到訪機場，會再次到蓮香樓用餐。

開業首日機場職員捧埸 讚環境衛生兼享員工折扣

新店開幕吸引不少機場員工「捧場」，機場職員倪生表示，昨日店外仍圍板裝修，趁早上人流較少，專程前來試食。他又表示日後未必有時間與同事坐低飲茶，但會考慮買外賣。同枱同事成生亦說：「見新開張咪嚟試下，都啱口味，點心款式同普通茶樓差唔多，裝橫設計幾有特色。」

另一機場員工Erik與尖沙咀分店對比，指「好似好食過出面」感覺機場店整體上更乾淨、而且人手較充裕，服務態度亦不錯，而且員工享有六八折優惠。

印尼居港客讚糯米雞味道佳 會向友人推薦推廣傳統飲茶

來自印尼的Devi在港居住7年，今日準備回鄉探親，上機前到蓮香樓用餐。她表示，今天是第三次光顧蓮香樓，早前曾到其中環分店，她尤其喜歡蓮香樓的糯米雞，認為食物質素與其他酒樓不同，故日後如再到訪機場，仍會再次前來用餐，回港後也會繼續光顧其他分店。她稱，曾向其他國外朋友特別介紹蓮香樓，相信他們日後來港必定會到訪，故她認為在機場開設中式茶樓能夠推廣香港傳統飲茶文化。

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有食客稱感覺有點擠逼 自取點心岀餐慢

不過，亦都食客對服務及食物質素有不同意見。機場職員肖小姐認為出餐速度頗慢，「淨係得一個餐口，仲要自己攞點心，如果多人排就會更慢」，她認為，若改用手機點餐，再由服務員將點心送到餐桌會更方便。她又指，店內座位空間不算寬敞，加上有餐車往來，服務員需捧著點心穿梭其中，感覺有點擠逼。

來送機的葉太認為掛上「蓮香樓」的招牌，期望自然會較高，但感覺「好似快餐、大排檔咁」，她建議增設掃碼落單，又坦言「下次唔會再試，只係機場附近無其他茶樓，焗住食」。同行孫女Yolanda 表示好像在外國吃中式餐廳，感覺平平，她形容馬拉糕味道似雲呢拿蛋糕，她又指餐廳要自取點心但收取加一服務費，服務有所欠奉。

蓮香樓王智賢稱茶樓應不斷創新：要嘗試吸引年輕客群

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢稱，機場為國際性地標，亦是市民和旅客出入城市的「交叉點」，故當初舖位開放投標便決定放手一試，希望藉此讓各國旅客認識香港傳統飲茶文化。作為本地中式茶樓，他認為應不斷創新，不能僅針對「銀髮族」，亦要嘗試吸引年輕客群。

王智賢指，早前蓮香樓舉行世界盃直播便是一個初嘗試，其後亦將會舉辦DJ表演、爆旋陀螺及懷舊金曲派對等活動，希望融合傳統飲茶和年輕人的流行文化。機場分店方面，他亦希望日後能夠安裝電視機，以便舉辦活動，不過由於機場較多安全限制，所以目前仍言之尚早，現時會先主力做好生意。

王亦同意北上熱潮對於生意影響頗大，現今香港人不如以往喜歡「玩夜場」，所以必須要留意現今趨勢，付出更多努力，不可「食老本」，要透過創新，方可令北上港人知道「香港有好多嘢都好玩」，並留住他們在港消費。

王智賢續稱，蓮香樓講究的不僅是食物味道，更是整個體驗當中的懷舊味道，相信在機場開分店能夠令更多人認識店舖，有信心日後整體生意額可繼續提升。