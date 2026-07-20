機場首半年接待3280萬人次旅客 按年升逾一成 貨運量250萬公噸
撰文：林遠航
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機管局今日（20日）公布香港機場6月及本年上半年的統計數字。本年首六個月機場客運量為3,280萬人次，較去年同期上升11.7%，飛機起降量亦增加4.4%。
6月的客運量及飛機起降量分別按年增加7.9%及2.3%。機管局指，6月份的運量增長受惠於轉機或過境旅客錄得雙位數升幅。
6月接待512.4萬人次旅客 按年升7.9% 日本和內地市場最突出
機管局指，今年6月機場共接待512.4萬人次旅客，有31,940架次飛機起降，按年升幅分別是7.9%及2.3%。局方指，上月客運量上升，受惠於轉機或過境旅客錄得雙位數升幅；而大部分市場都錄得增長，其中日本和內地市場表現最突出，中東市場跌幅亦收窄。
中東地區貨運衝突持續第四個月後重拾增長
貨運方面，機場上月貨運量按年上升6.8%，至43.6萬公噸。機管局指，增長主要由轉口貨運量飆升19.5%帶動，而出口及進口貨運量亦分別上升3.2%及5.5%。按地區劃分，中東地區於衝突持續第四個月後重拾增長，錄得最強勁升幅；東南亞及內地市場則維持增長趨勢。
上半年飛機起降量增加4.4%至20.6萬架次
總結今年首半年，機場客運量為3,280萬人次，按年同期上升11.7%；飛機起降量增加4.4%至20.6萬架次。貨運方面，2026年上半年貨運量亦保持穩健，按年調高4.1%至250萬公噸。
機管局航空樞紐發展總監方瑞文表示，2026年上半年貨運量持續向好，反映香港國際機場憑藉強大的航空網絡連繫及卓越的貨運服務，展現出高度韌性。機管局將繼續推動貨運供應鏈的創新與數碼化發展，以進一步簡化貨物處理流程及提升競爭力。
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