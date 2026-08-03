新皇崗口岸前瞻一｜長者搭「兩蚊車」新線慳20元　北上消費勢加劇

【新皇崗口岸前瞻・北上消費】號稱全亞洲最大的24小時陸路關口新皇崗口岸，每日可以處理20萬人次，據了解最快九月通關。《香港01》今天（3日）起一連三日前瞻系列報道。新口岸新增4條巴士線走勻啟德、屯門、葵涌、烏溪沙，在「兩蚊兩折」長者巴士乘車優惠下，可能成為「銀髮族」的「北上購物車」，北上消費氣氛勢愈演愈烈。



記者到深圳走訪距離新口岸兩個地鐵站的港人熱捧超市，多名長者讚新皇崗口岸更方便北上掃貨，有人單程計料節省20元車費。超市甜品促銷員透露60%生意來自港人光顧，直言「香港人沒有來，我們也死翹翹」。至於傳統街市，或許相對受惠不多。有檔主對新口岸通關「旺丁旺財」不抱希望，認為港人北上消費只限娛樂和飲食，買餸的較少。



​新皇崗口岸（中新社）

​新皇崗口岸（中新社）

長者搭「兩蚊車」經新皇崗口岸北上慳20元

新皇崗口岸新增4條巴士線，未必談得上四通八達，但交通接駁也涵蓋港九新界，新開辦的有葵青、烏溪沙、屯門、啟德4條巴士線，路線伸延至新皇崗口岸的亦有3條巴士線，行經沙田、小西灣、天水圍。如果說蓮塘/香園圍口岸是長者北上熱門之選，同樣有巴士線直達、享用到「兩蚊兩折」優惠的新皇崗口岸，都可能成為「銀髮族」的新寵。

80歲的張先生每周獨自北上，為腿腳不便的太太買心儀食物。（何夏怡攝）

《香港01》記者在七月中一個周日中午，北上前往深圳福田一個超市，距離福田口岸僅兩個地鐵站，與新皇崗口岸亦是兩站之距。超市人頭湧湧，不乏放假北上消遣的港人。80歲的張先生就是其中一員，他為行動不便的太太買心儀食物，今次購入兩箱各60元6個的陽山水蜜桃。

住在紅磡的他每周獨自北上一次，每次停留三、四小時，一般會乘搭港鐵，計及長者優惠後單程車資21.4元。翻查城巴的新皇崗口岸路線，其中一條來往啟德世運道巴士線，將經中九龍幹線接駁至口岸，可享用「兩蚊兩折」。張先生笑言，若巴士線鄰近住所，一定會考慮，亦會帶同年輕一輩北上。

姚生夫婦掃入水蜜桃，又選擇300多人民幣一位的「Omakase」日料「醫肚」。（何夏怡攝）

習慣蓮塘北上長者考慮改行新皇崗

習慣經蓮塘口岸北上的姚生、姚太，是「兩蚊兩折」合資格乘客，同樣來超市買水蜜桃，同時北上「醫肚」，光顧人均消費300多元人民幣的日本料理廚師發辦（Omakase），坦言香港光顧廚師發辦餐廳，恐怕要花雙倍以上價錢。兩人表示日後會考慮新皇崗口岸北上「搵食」。雖然他們改行新皇崗口岸的車費一樣都可享用「兩蚊兩折」，但與經常光顧的超市較近，與口岸僅相距兩個地鐵站，反之蓮塘與該超市相距8個地鐵站，是省時之選。

記者到深圳走訪距離新口岸兩個地鐵站的港人熱捧超市，多名長者讚新皇崗口岸更方便北上掃貨。（何夏怡攝）

荃灣夫婦預告改行新皇崗 免舟車勞頓轉巴士北上

「食飽咗，買返去仲邊食得落？」同樣以吃飯為北上主要目的的秦生夫婦，今次在深圳食肆消費一百多元，形容同等質素食物香港要貴一倍。他們說深圳勝在「選擇多、品種靚、招呼都好啲」，故此住荃灣的他們不惜舟車勞頓，幾乎每周轉巴士前往福田口岸北上。日後，其中一條新皇崗巴士線途經荃灣路，他們直言「一定會嘗試（新皇崗）」。根據資料，全程行車時間預計約45分鐘，由大欖隧道轉車站往新皇崗口岸就只需約20分鐘。

芒果大福促銷員何小姐說，生意要靠港人幫襯。（何夏怡攝）

深圳超市促銷員：長者顧客為主 望通關後更多港人北上

疫情後本地消費一度疲弱，一河之隔的深圳屢迎港人顧客。福田這個超市是其中一個直接受益者，芒果酸奶大福促銷員何小姐向《香港01》表示生意主要靠港人撐起。

香港人沒有來，我們也死翹翹。 深圳超市促銷員何小姐

任職近九個月的何小姐憶述，「有兩個六、七十歲的阿姨，我說很好吃，她們立馬就拿走，很乾脆的。賣50盒，30盒被香港人買走。」她說，香港顧客以長者為主，對甜品接受度較高，試吃後會果斷購買。何小姐坦言沒特別留意新皇崗口岸啟用的新聞，希望通關後越來越多港人拖篋北上購物，「經濟好一點，我們也會好一些」。

周日正午時分的水圍市場，客人寥寥無幾。（何夏怡攝）

街市商販對通關增客流期望不大：多少會有，唔係完全冇

深圳超市吸納大部分香港顧客，當地傳統街市略顯失落。坐落福田口岸附近的水圍海鮮市場，離新皇崗口岸約2.5公里，亦是一程地鐵可達。在此經營二十多年的盧先生專賣潮州海魚和大閘蟹，見證港人北上潮流的幾經變遷。他說千禧年初，很多香港客人周末會到街市買肉類、蔬菜，疫情後越來越少，去年更變成主力買菜。

周日正午時分的深圳水圍市場，客人寥寥無幾。（何夏怡攝）

訪問時正值中午十二點，半小時內只有兩人光顧盧先生的檔口，盧先生慨嘆「無乜生意先接受到訪問」。他期望中秋之後的大閘蟹季節大賺一筆。他憶述7至8兩重的大閘蟹，一隻約70至80元，香港客人一般會一次過買十多隻，高峰時一天能賣出300隻蟹，九成被香港客人預訂。

​新皇崗口岸。（中新社）

新皇崗口岸通關後，生意會更好嗎？「多少會有，唔係完全冇」，他對客流量大增不抱希望，亦無計劃提前備貨，「有生意就可以整多啲（大閘蟹）」，認為港人北上主流選擇「揼骨加食嘢」。他指向不遠處的休閒中心和餐廳說，「如果冇香港人過來消費執咗啦」。