新皇崗口岸｜通關有望！一地兩檢5分鐘過關！「三道門」入境操作

新皇崗口岸｜北上注意！大家日後到深圳遊玩可以選擇經新皇崗口岸過關，屆時新口岸將採用「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」模式，只需過「三道門」便可以通關，過關時間由30分鐘大減至5分鐘！想知到時如何使用「三道門」過關？如何用「刷臉」方式入境？即看下文！



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新皇崗口岸過關只需5分鐘

大家日後北上又有多個快捷又方便的新選擇！根據保安局社交網站顯示，特區政府已於7月15日將《皇崗口岸港方口岸區條例草案》刊憲，為盡快審議及通過條例，立法會亦將於7月17日加開大會處理。

新皇崗新口岸將採用「一地兩檢」，大家到時可以在同一個地點辦理兩地出入境手續，不需要再乘搭接駁巴士往返落馬洲／皇崗口岸。

新皇崗口岸過關時間只需5分鐘。（保安局Facebook截圖）

新皇崗口岸過關｜「一地兩檢」不用再坐接駁巴

另外，新皇崗口岸更採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內並排設置自助及人工查驗設施，大家用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續，預計過關時間將由30分鐘大減至5分鐘！

新皇崗口岸過關｜兩種通關模式

立法會文件顯示，新皇崗口岸將設置134條「合作查驗」自助通道及68個傳統人工櫃枱。「合作查驗」自助通道會同時以出示證件（「讀證」通關）及免出示證件（「刷臉」通 關）兩種通關模式運作。

新皇崗口岸過關｜「三道門」入境深圳操作

新的「合作查驗」自助通道過關非常簡單。若大家以「讀證」方式由香港出境再入境深圳，在第一道閘先出示證件、然後到第二道閘會採集大家的容貌及指紋、最後第三道閘入境方會進行身分核實及完成入境查驗。

由香港「讀證」入境深圳。（立法會文件截圖）

新皇崗口岸過關｜由深圳「讀證」入境香港

若大家以「讀證」方式由深圳出境再入境香港，香港居民在第一道閘先出示身份證、然後到第二道閘會採集大家的容貌及指紋、最後第三道閘入境方會進行身分核實及完成入境查驗。

由深圳「讀證」入境香港。（立法會文件截圖）

新皇崗口岸過關｜「刷臉」通關

大家除了可以「讀證」過關外，也可以選擇「刷臉」通關。在第一道閘時，大家「刷臉」以確認兩地自助通道使用資格，無需出示實體證件、然後在第二道閘會採集容貌及指紋、最後在第三道閘進行身分核實及完成入境查驗。

要留意的是，「刷臉」過關只限14歲或以上人士使用，年滿18歲合資格使用「刷臉」通關人士可在首次使用「合作查驗」自助通道「讀證」通關時，同時登記使用「刷臉」通關服務。

至於14至17歲合資格人士，在得到其父、母或法定監護人的同意後，亦可登記使用「刷臉」通關。

大家也可選擇「刷臉」通關。（立法會文件截圖）

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