新皇崗口岸｜立法會三讀通過條例草案　議員關注交通配套負荷

《皇崗口岸港方口岸區條例草案》本周二（14日）刊憲，前日（16日）於立法會舉行首讀，並在今日（17日）特別大會討論草案，經過約四小時討論後表決通過，成完善選舉制度後最快通過的條例。會上，多名議員關注口岸交通配套未能負荷大幅增加的過關人潮，直言大家也不想「用5分鐘過關，但用50分鐘時間排隊等車」。



李慧琼。（立法會直播）

李慧琼：立法工作高效 體現行政立法良性互動

立法會繼昨日加開特別內會，罕有地直接開始審議條例草案，安排官員出席發言後，在今日再舉行特別大會通過條例草案，由刊憲到通過，歷時4日。主席李慧琼指，口岸項目是融入國家發展的重點項目之一，亦是重大民生工程，而是次立法工作高效體現行政立法間的優質良性互動，有信心議員會履職盡責，認真審議高效、高質完成，這項標誌大灣區融合邁向新里程的立法工作。

立法會議員陳振英。（直播截圖）

陳振英建議提供口岸車流資訊

立法會內務委員會主席陳振英指，新皇崗口岸既是五年規劃方向所在，亦是大灣區一體化發展所需，口岸將成港深之間唯一24小時運作的陸路口岸。不過他指，口岸即將通關市民有期盼亦有顧慮，如口岸是否真的能夠做到5分鐘通關，相關配套是否足夠，強調倘口岸日後要消化20萬人流，軟硬件都要同步考量。

陳振英表示，假如不少私家車都認為新皇崗會較快的心態，或會導致口岸嚴重擠塞，建議政府提供車流資訊讓市民靈活選擇通關口岸。他又認為，新皇崗口岸可作為疏導車流的作用，應對其他口岸的突發情況，確保港深的流通秩序，建議政府進一步考慮應急定位，並做好分流預案。

立法會議員吳秋北。（直播截圖）

吳秋北：兩地政府要緊密合作處理後涵接

工聯會會長吳秋北表示，新口岸啟用可為兩地市民住來、商務交流帶來前所未有的便利，屬加強兩地基礎設施互聯互通的重要一環。他認為，口岸的後續運作配套銜接重要，需要兩地政府緊密合作。