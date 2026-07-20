Chiikawa夢幻主題輕鐵本周六首航　逢周末每日4班由兆康站開出

創意品牌AllRightsReserved（ARR）將於8月舉行Chiikawa吉伊卡哇特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」，今日與港鐵公布再度合作，推出Chiikawa夢幻主題輕鐵，延續去年的熱潮。



Chiikawa主題列車將由本周六（25日）起至8月30日期間，逢周末行駛，每日設4個班次，各分別兩班由輕鐵兆康站往屯門站、以及兆康站及元朗站。若想乘搭，需以88元購買「輕鐵旅遊證」套裝，除了可當日乘坐主題輕鐵一次，也可以在當日無限次乘搭其他輕鐵路線。



港鐵Chiikawaa吉伊卡哇主題輕鐵列車，將由7月25日至8月30日逢周末行駛。（湯致遠攝）

港鐵Chiikawaa吉伊卡哇主題輕鐵列車車身同樣有不同角色，還有隱藏夜光星星圖案。（湯致遠攝）

港鐵Chiikawaa吉伊卡哇主題輕鐵列車，將由7月25日至8月30日逢周末行駛。（湯致遠攝）

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乘搭Chiikawa輕鐵列車需購$88「輕鐵旅遊證」套裝

主題輕鐵在期內的周六及周日，每日開出4班，由輕鐵兆康站4號月台出發，沿着「輕鐵發現號」路線前往元朗站或屯門站。

乘客可以88元購買「輕鐵旅遊證」套裝，除了可當日乘坐主題輕鐵一次，也可以在當日無限次乘搭其他輕鐵路線，套裝亦包含CHIIKAWA ARTIVERSE紀念封套、款式隨機的小物袋及50元的MTR e-Store 門市優惠券。

每位成人乘客可免費帶同一名三歲或以下的小童乘車而無須額外購買「輕鐵旅遊證」套装。三歲或以上之小童必須另外購買「輕鐵旅遊證」套裝方可乘搭主題輕鐵。

Chiikawa夢幻主題輕鐵7月25日至8月30日逢周六及周日，每日由兆康站開出4班。（港鐵圖片）

主題輕鐵扶手亦加入吉伊卡哇、小八及兔兔造型

主題輕鐵將會集齊8個角色，車廂內的天花板遍佈不同角色，而扶手亦加入吉伊卡哇、小八及兔兔造型。車身同樣有不同角色，還有隱藏夜光星星圖案，配合幻彩場景。

港鐵將會在今個星期六（25日）起推出Chiikawa主題輕鐵，逢周末行駛至8月30日。（湯致遠攝）

Chiikawa主題輕鐵今個星期六啟航。（湯致遠攝）

趙敏表示今次活動延續去年熱潮。（湯致遠攝）

港鐵金鐘站和落馬洲站已增添Chiikawa主題裝飾

港鐵公司總經理市場策劃及收益管理總經理趙敏表示，去年響應政府推出IP經濟，與Chiikawa首次合作，今個暑假再合作，她期望港鐵除了提供出行便利，還可以為顧客製造驚喜。她又表示，金鐘站和落馬洲站已經在上星期五（17日）增添相關主題裝飾。

AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，車廂內首度亮相的角色造型立體扶手等全新創意，定能為市民帶來隨時隨地的治癒體驗。他又表示，「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展門票已售罄，現在尚有部分未完成交易的門票，將會在本周四（23日）進行次輪售票。

林樹鑫表示「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展門票會次輪售票在7月23日舉行。（湯致遠攝）

「輕鐵旅遊證」套裝包含禮物。（湯致遠攝）

會員有機會贏取「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展門票

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將會在8月1日至9月6日於尖沙咀 K11 MUSEA舉行，由即日至7月30日，MTR Mobile會員有機會贏得「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展成人一般門票一張，會員使用已連結MTR Mobile帳戶的八達通乘搭10元或以上的指定本地車程滿十次，就可憑印花卡獲得100 MTR分及參加抽獎。

港鐵會在7月下旬至8月推出更多相關活動，包括吉伊卡哇角色以獨特方式出現在港鐵站及相關的主題紀念品。