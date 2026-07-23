反圍標｜競委會推新不合謀條款　投標須簽法定聲明　違者可囚2年

大埔宏福苑大火揭示大廈維修圍標問題嚴重，競爭事務委員會今日（23日）召開會議，簡介即將推出的加強版「不合謀條款」範本。新版列明違反者可觸犯串謀欺詐罪，最高刑罰監禁14年；另外亦要求投標者須簽法定聲明，確認標書是獨立擬備，沒有參與合謀行為，如被揭違反聲明，將更易循虛假聲明罪被起訴，最高刑罰監禁兩年和罰款。



另外，在圍標刑事化方面，競委會主席翟紹唐指，競委會認為在嚴重圍標情況下，要有相應懲罰，將建議七年、甚至十年監禁，再加相應罰款。他強調詳情尚未有定案，目標9月起碼推出一份修改《競爭條例》的建議。



競爭事務委員會今日召開會議，簡介即將推出的加強版「不合謀條款」範本。（洪戩昊攝）

競爭事務委員會即將推出加強版「不合謀條款」。（洪戩昊攝）

推新版《不合謀條款》 違反者可犯串謀欺詐罪

根據競委會會議內容，即將推出的新版《不合謀條款》列明，簽署了確認書而違反相關內容的人士，可能會觸犯普通法下的串謀欺詐罪，最高刑罰監禁14年。

另外，新版加設法定聲明要求，投標者須確認其標書為獨立，且沒參與任何合謀行為，然後按照《宣誓及聲明條例》，在見證人下宣誓。若投標者其後被揭發違反聲明，將涉干犯虛假聲明罪，最高刑罰監禁兩年和罰款。

民政署將條款加入大廈維修或採購招標

條款只是給予加入招標文件的資源，並非強制性。競委會主席翟紹唐指，條款可能牽涉很多私人商業行動，並非一定與裝修有關，所以將條款設為強制性有困難。不過，民政事務總署會將條款加入其投標要求，覆蓋大廈維修或採購；而樓宇大維修多用招標妥，招標妥本身亦包含相關條款，變相強制大維修受條款限制。

競委會主席翟紹唐表示，競委會將建議七年，甚至十年的監禁，再加相應罰款。（洪戩昊攝）

翟紹唐：違反聲明者在法庭上再難有藉口爭論意圖

「不合謀投標確認書」及相關法定聲明理論上可由公司初級員工簽署及作出，會否令管理層因此避開刑事責任？競委會行政總監（法律事務）李曉亮指，簽署及作法定聲明的人是第一責任人，但串謀欺詐的刑事責任並不僅限於簽署人，只要涉事公司的管理層知悉公司其他人員會簽署確認書，但仍從事有違確認書陳述的行為，即使該高層不是簽署人，仍有機會觸犯串謀欺詐的刑事罪行。

競委會行政總監（法律事務）李曉亮指，簽署及作法定聲明的人是第一責任人，但串謀欺詐的刑事責任並不僅限於簽署人。（洪戩昊攝）

競委會今年3月控告12人合謀定價，涉及宏福苑在內的11宗大維修。有涉案承辦商在投標時，簽署了「不合謀投標確認書」，顯示只簽確認書未能有效阻止圍標。翟紹唐指，加入法定聲明要求後，違反聲明者在法庭上再難有藉口爭論意圖。