宏福苑等多個維修工程涉圍標　競委會控告多人案　料2028-29年審

包括宏福苑等樓宇維修工程疑招標時圍標，競委會早前控告8名人士和12間工程公司，指他們違反《競爭條例》，案件今（24日）在高等法院進行首次案件管理會議。競委會指，本案涉及公眾利益，望加快處理。庭上提及審訊或於2028年、2029年進行，需時約30天。法官押後至明年3月17日，進行第二次案件管理會議，各答辯人需於本年7月底前，呈交答辯書。



申請人為競委會，20名答辯人：張烱權、俊豪建築工程有限公司、利民創建集團有限公司、頂豐建築工程有限公司、劉錫章經營祥利建築公司、藝林建築工程有限公司、宏溢營造工程有限公司、瑋業發展建築有限公司和竣鴻工程有限公司、陳健強、周淑霞、李偉雄、蕭永康、黃明強、劉永森、魏生旺、黎錦全、陳嘉玉、陳响發和李偉雄。

第十二答辯人李偉雄。(朱棨新攝)

競委會於2024年已收到廉署轉介

競委會的律師指，本案涉及公眾利益，望加快處理案件，又指本案是首宗涉及樓宇維修工程圍標的競委會案件。法官夏利士問本案的調查是什麼時候開始，代表第6答辯人藝林建築和第16答辯人魏生旺的律師指，競委會於2024年收到廉署的轉介。

其中兩名答辯人已被刑事檢控

競委會又提到，第1答辯人張烱權和第11答辯人周淑霞已被刑事檢控，會方相信聆訊要至少20天，代表第6答辯人藝林建築和第16答辯人魏生旺的律師則認為，審訊於2028或2029年進行，需時約30天。第12答辯人李偉雄自行陳詞時指，數日前收到相關文件，需時了解。

法官押後至明年3月17日，進行第二次案件管理會議。此外，各答辯人需在本年7月31日或之前，呈交答辯書。

案件涉及11個工程

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑。（競委會新聞稿）

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑。（競委會新聞稿）

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑。（競委會新聞稿）

入稟狀指，張烱權(又名大B)是俊豪建築的實際控制人，也是利民創建及頂豐建築的董事及唯一股東。 陳健強為頂豐建築及測量師行的高級項目經理，周淑霞、第12答辯人李偉雄和蕭永康涉案時為張烱權工作，黃明強則為張等人提供服務。

劉永森是祥利建築的項目經理，魏生旺是藝林建築董事及前股東，黎錦全是宏溢營造總經理，陳嘉玉是瑋業發展前行政經理，陳响發是瑋業發展董事，第20答辯人李偉雄是竣鴻工程董事及股東。

第2答辯人俊豪建築已被頒令清盤，今未有派代表出席聆訊。第12答辯人李偉雄沒有律師代表，自行應訊，其他答辯人則有律師代表。

案件編號：CTEA1/2026