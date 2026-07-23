港大醫學院與社區藥房合作　推免費骨質疏鬆症篩查　準確度逾74%

本港50歲以上女士，每三人就有一人患有骨質疏鬆，有8%男士受影響。港大醫學院與社區藥房合作，透過藥劑師提供免費骨質疏鬆症篩查服務。團隊指，疾病初期無明顯病徵，高達八成患者在骨折前從未接受過診斷或治療，透過研發出華人骨質疏鬆篩查問卷，可分析患上骨質疏鬆症的風險程度，準確度達74至94%。



80多歲的岑婆婆（中間），偶然接受了骨質疏鬆檢查，才驚覺有患上病症的風險。（李可榆攝）

骨質疏鬆死亡率比乳癌更高

80多歲的岑婆婆，一直以為自己只是普通的「三高」長者，直至有次到社區藥房領取血糖機，偶然接受骨質疏鬆檢查，才診斷屬高風險患者。岑婆婆說，以前在街站聽過骨質疏鬆，「以為好閒㗎啫」，但藥劑師向她解釋風險後，她才發現「原來這麼嚴重」。她現在不僅注重飲食、定時運動，也會主動叫其他老友記去做篩查。

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍指出，「骨質疏鬆是隱形殺手」，此病在骨折前可以完全沒有病徵。患者即使只是站著走著跌幾下，也可能出現「脆性骨折」。

他指，研究顯示，髖骨骨折後一年內死亡率超過兩成，近半患者五年內死亡，比乳癌和前列腺癌的死亡率還要高。隨着人口老化，骨質疏鬆症患者人數預計將持續上升，髖骨骨折個案數目更可能颷升數倍至2050年的27,468宗。

「骨質疏鬆是隱形殺手」，香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授指出，此病在骨折前可以完全沒有病徵。

研發華人骨質疏鬆篩查問卷 只須答4問題識別患病風險

針對這個困境，香港大學藥理及藥劑學系團隊利用大數據及人工智能模型，研發華人骨質疏鬆篩查問卷，為高風險人士進行篩查，只需回答性別、年齡、體重及過往骨折史四條問題，系統便能快速識別高、低風險患者，準確度達74至94%。團隊自2026年起與4間社區藥房參與先導計畫，由接受專業培訓的社區藥劑師運用COSA篩查。

張正龍指出，在先導計劃中，被COSA評為高風險的65歲以上女士，經骨質密度檢查掃描後發現，有六成患上骨質疏鬆，連同骨質減少計算，骨質狀況不合格的比例高達94%。而被評為高風險的人士，十年內發生骨折的風險，女士比常人高4倍，男士更高出11倍。

基督教家庭服務中心轄下的鑽石山家庭藥房，是其中一間提供骨質疏鬆症篩查及諮詢服務的機構。中心服務總監（基層醫療健康服務）江政宇表示，期望透過簡易篩查達到「早識別、早跟進、早治療」，最終減輕整體醫療負擔，並將服務推廣至更多社區中心。

計劃推出至今，社區藥劑師已主動接觸超過1,000名高危人士，當中約六成人願意接受篩查，成功識別出超過100名需要進一步跟進的高風險個案。

基督教家庭服務中心社區藥劑師古凱琪女士指出，不少長者定期到藥房購買鈣片、維他命D等營養補充劑，是一個理想的切入點。

(左起) 基督教家庭服務中心社區藥劑師古凱琪女士、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授、基督教家庭服務中心服務總監（基層醫療健康服務）江政宇先生，及接受骨質疏鬆症篩查的岑女士。（李可榆攝）

至於如何防範於未然，張正龍表示，華人少喝奶，港人鈣質攝取量普遍僅達標準一半，藥劑師會建議多攝取奶類製品、豆腐等，或按需要補充鈣片及維他命D。另外，急步行、緩步跑等負重運動有助強健骨骼。針對九成以上骨折由跌倒引起，藥劑師會建議，家居應保持光線充足、移除地面雜物、在浴室安裝扶手等。

張正龍指，COSA工具已上載至網站，熟悉科技的市民可自行免費使用，並建議市民親身到社區藥房接觸藥劑師，以取得專業意見。團隊亦期望未來將服務推展到全港600多間社區藥房，料每年可惠及數以十萬計市民。