醫衞局指社區藥房可便利病人取藥　統一採購藥物定價相信較市場低

「社區藥房計劃」將於明年第四季分階段推行，分為「社區」及「院舍」模式。醫衞局策略採購統籌處總監張偉麟在港台節目《星期六問責》中表示，計劃可便利病人在家庭醫生或社區藥房取藥。他又說，「社區藥物名冊」統一採購的藥物定價相信會較市面低。



10月16日公布的施政報告，公布社區藥房計劃於2026年第四季推出。圖為樂善堂社區藥房。（資料圖片/羅國輝攝)

張偉麟指，明年推行的社區藥房計劃，醫管局家庭醫學門診的病人可在社區藥房以同一收費覆配藥物，減少往返醫院的麻煩。參加基層醫療健康計劃的病人還可選擇在家庭醫生或社區藥房取藥，令取藥更便利。

此外，當局早前亦公布了「社區藥物名冊」運作機制，張偉麟預計統一採購的藥物定價將考慮市民的負擔，並有望較現時市面價格更為便宜。

10月30日，基層醫療署公布社區藥物名冊的運作機制及社區藥房指引。（左起）醫務衛生局基層醫療健康專員彭飛舟、策略採購統籌處總監張偉麟。（資料圖片/林遠航攝）

基層醫療健康專員彭飛舟在同一節目中表示，將推出《基層醫療社區藥房指引》，明確藥房服務準則及要求，包括藥劑師的責任、藥物儲存及派發等。