旅行平安藥｜社區藥房+健康中心5推介　感冒肚瀉腸胃急救藥$3.5起

旅行平安藥｜五一黃金周又有連假，不少人都會趁機外遊，若然旅行途中生病，大掃雅興之餘，還會影響行程。為了旅途順利，最好還是出發前準備好平安藥包！《香港01》好食玩飛記者就為大家整理5大旅行平安藥購買點，價格親民之餘，還有專業藥劑師或醫生諮詢，部分在公眾假期亦會開放，最平藥物單價僅$3.5一粒！



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人在異地，總有因素會影響自身的抵抗力和身體健康。（資料圖片）

旅行平安藥【1】醫護行社區藥房

醫護行社區藥房由非牟利組織「醫護行者」設立，並由註冊藥劑師主理，藥房提供各種基層醫療服務，包括社區配藥、免費藥劑師諮詢、輕微疾病管理（如感冒、腸胃不適）及居家平安藥配藥。其中旅行平安藥包分為兒童版及成人版，成人版可選擇預設套裝（$97包），亦可選擇自選數量的藥物，單價$5排。兒童版則分為AB套餐，價錢由$80起。自設數量的單價為$3.5一粒。

旅遊平安藥包詳情

醫護行社區藥房由非牟利組織「醫護行者」設立。（Drug Education Resource Centre）

醫護行社區藥房

地址：葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室（葵興站A出口）

開放時間：

星期一 上午10:00至下午1:00；下午2:00至晚上7:30

星期二、三、五 上午9:00至下午1:00；下午2:00至晚上6:00

星期四 下午2:00至晚上6:00

星期六 上午9:00至下午1:00

星期日及公眾假期休息



旅行平安藥【2】香港社企藥舍

香港社企藥舍位於大圍，是全港首個結合「社企x家舍」概念的社區藥劑服務機構，由藥劑師主理，提供配藥、慢性病管理、平安藥及健康諮詢服務。社企藥舍亦供應旅行專用的平安藥，詳情可於官網查詢。

社企藥舍亦供應旅行專用的平安藥。（領展）

香港社企藥舍

地址：沙田大圍美林商場地下33號舖

開放時間：星期一至星期四 上午10:30-下午5:30



旅行平安藥【3】香港大學社區藥房

香港大學社區藥房於2024年創立，在瑪麗醫院旁的港大醫學院校園內，藥房由港大醫學院藥理及藥劑學系的藥劑師主理，配藥服務不限於師生及校友。藥房提供3種平安藥組合，適用於去旅行和「看門口」，包括傷風感冒套裝（$53）、喉嚨痛套裝（$55）及腹瀉肚痛藥套裝（$49），每個組合提供3至4款相關藥品，絕對平過大部分自費成藥！

到訪前，需要準備藥物敏感、食物敏感、過往病史、正在服用長期藥物和小朋友體重（12歲或以下）等資料。

香港大學社區藥房

地址：香港薄扶林沙宣道3號學術樓2樓250-254室 (經天橋連接瑪麗醫院)

開放時間：星期一至五 上午10:00至下午1:00；下午2時至晚上6:45（星期六、日及公眾假期休息）



旅行平安藥【4】衛生署旅遊健康中心

衛生署轄下有兩間旅遊健康中心，特別為準備出發旅行的各位而設。比較上面的社區藥房，中心需要先出示機票，由醫生確認旅行目的地及出發日期，再作健康風險評估及建議，才確認藥物，其中$140旅遊保健囊提供2至3日各式平安藥如撲熱息痛、防敏感藥等，同時也有其他預防高山反應、瘧疾藥物。

另外，中心還提供優惠價疫苗接種，如甲型肝炎、流感、小兒麻痺、破傷風等，其中不少非洲和南美洲國家需要的黃熱病疫苗，更只有此中心可提供，大家在出發一個月前就謹記要預約！

衛生署旅遊健康中心

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓26室

電話：2961 8840

開放時間：星期一至星期五 上午9:00至下午1:00；下午2:00至下午5:30

（星期六、星期日及公眾假期休息）



地址：長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓

電話：2150 7235

開放時間：星期一至星期五 上午9:00至下午1:00；下午2:00至下午5:30／星期六 上午9:00至下午1時

（星期日及公眾假期 休息）



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