香港21間社區藥房一覽　藥劑師處理輕症！免費服務+開放時間+地址

病向「淺」中醫，不少人小病痛都會自行買藥。其實香港多區有社區藥房，由NGO（非政府組織）或NPO（非牟利機構）營運，主要提供配藥、免費藥劑師諮詢、免費藥物管理等服務，藥費也相對較親民。《開罐》整理了香港21間社區藥房資訊，總有一間在左近。



資料圖片

社區藥房通常由註冊藥劑師主理，根據香港法例，藥劑師最少要在店舖營業的三分之二時間在店內當值，可處理較簡單、不需服用處方藥物的不適症狀，以及解答相關問題，如服用藥物的先後次序、未到覆診日期但藥物產生副作用、服用多種藥物時如何更方便管理等，必要時亦可轉介醫生，即時作進一步診症，部分的社區藥房甚至有送藥服務(收費)以及有參與醫管局自費藥物資助計劃等。

而全港的社區藥房大部分都開放給公眾，有些更支援WhatsApp聯絡，但留意部分服務及社區藥房是為長期病患者、公立醫院覆診病者而設，如有疑問建議先查詢。

資料圖片

港島區社區藥房

社區藥房｜1. 聖雅各福群會 惠澤社區藥房(灣仔)

服務對象：持有效香港身份證的公眾人士、醫院管理局轄下醫院及診所的病人、持有醫管局發出自費處方正本人士

主要服務及特點：

【1】出售處方及非處方藥物、保健品、家用醫療用品

【2】醫管局自費藥物資助計劃

【3】DRUGS GO送藥服務（為癌症及長期病患者而設）

【4】免費遙距藥劑師諮詢服務

【5】醫療檢查資助計劃（需持有醫管局轉介信）

【6】藥物治療輔導

費用：DRUGS GO送藥服務 $80/次

地址：灣仔石水渠街85號 聖雅各福群會8樓北翼

開放時間：星期一至五 9:45am-5:30pm（需提前預約），周末及公眾假期休息

電話：2831 3289 / WhatsApp：5131 3638 / 送藥服務：WhatsApp 5646 8750

👉👉👉聖雅各福群會 惠澤社區藥房(灣仔)

社區藥房｜2. 東華三院中銀香港社區藥房 (北角）

服務對象：持有效香港身份證的公眾人士、醫院管理局轄下醫院及診所的病人、持有醫管局發出自費處方正本人士

主要服務及特點：

【1】自費藥物配藥服務

【2】藥物諮詢服務

【3】助醫計劃 - 資助病人進行臨床醫學診斷和治療，包括乳癌、骨質疏鬆症、睡眠窒息症及嚴重哮喘

地址：北角馬寶道28號 華匯中心11樓部分22室

開放時間：星期一至五 9am-1pm、2pm-5pm，星期六 9am-1pm，星期日及公眾假期休息

電話：3703 5685

備註：藥劑服務無需預約

👉👉👉東華三院中銀香港社區藥房

資料圖片

社區藥房｜3. 藥健同心 聖雅各福群會社區藥房 (北角)

服務對象：慢性疾病及輕症患者、公眾人士

主要服務及特點：

【1】免費藥劑師諮詢服務

【2】小病小痛配藥及管理 - 處理可以通過非處方藥物來舒緩的輕微症狀，包括傷風感冒、頭痛、輕微濕疹、偶發性腹瀉或便秘、肌肉痛等

【3】處方配藥

【4】醫療護理產品供應及指導

地址：北角英皇道383號9樓全層

開放時間：星期一至六 10am-6pm（1pm-2pm午膳時間休息），星期日及公眾假期休息

電話：2116 8836 / WhatsApp：5981 6947

備註：藥劑服務無需預約

👉👉👉藥健同心 聖雅各福群會社區藥房(北角）

社區藥房｜4. 香港大學社區藥房

服務對象：瑪麗醫院病人、港大學生及教職員、公眾人士

主要服務及特點：

【1】處方配藥（政府或私家醫生處方）

【2】藥劑師小病小痛管理服務 - 提供非處方藥物，包括傷風感冒、腸胃不適、皮膚痕癢、暈車暈船、肌肉酸痛、蚊叮蟲咬、旅行平安藥

【3】專業一對一藥物諮詢（設有獨立諮詢室）

【4】售賣健康護理產品 / 儀器

地址：薄扶林沙宣道3號 香港大學李嘉誠醫學院學術樓2樓250-254室

開放時間：星期一至五10am-1pm、2pm-6:45pm，星期六、日及公眾假期休息

電話：57443694

備註：社區藥房經天橋可前往瑪麗醫院

👉👉👉香港大學社區藥房

社區藥房｜5. 香港仔坊會 良躍社區藥房

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】配售處方藥物

【2】小病小痛管理服務 - 提供非處方藥物，舒緩包括傷風感冒、牙痛頭痛、皮膚敏感、關節痛楚、真菌感染等症狀

【3】「藥你傾多啲」一對一免費藥物 / 健康諮詢

【4】健康教育推廣

【5】藥物治療輔導諮詢

地址：香港仔華富(一)邨 華安樓地下114號鋪

開放時間：星期一至星期六 10am-6pm（藥劑師當值時間至5pm），星期日及公眾假期休息

電話：3550 5460 / WhatsApp：9100 7962

備註：免費登記成為會員，可享有配售藥物記錄及優惠

藥房建議前往配藥前先WhatsApp處方，以確保處方無誤及貨量足夠

👉👉👉香港仔坊會 良躍社區藥房

九龍區社區藥房

社區藥房｜6. 聖雅各福群會 惠澤社區藥房（觀塘）

服務對象：持有效香港身份證的公眾人士、醫院管理局轄下醫院及診所的病人、持有醫管局發出自費處方正本人士

主要服務及特點：

【1】出售處方及非處方藥物、保健品、家用醫療用品

【2】醫管局自費藥物資助計劃

【3】DRUGS GO送藥服務（為癌症及長期病患者而設）

【4】免費遙距藥劑師諮詢服務

【5】醫療檢查資助計劃（需持有醫管局轉介信）

【6】藥物治療輔導

費用：DRUGS GO送藥服務 $80/次

地址：觀塘成業街10號 電訊一代廣場12樓C1舖

開放時間：星期一至五 9:45am-5:30pm（需提前預約），周末及公眾假期休息

電話：2116 4958 / WhatsApp：5131 3638

👉👉👉聖雅各福群會 惠澤社區藥房（觀塘）

社區藥房｜7. 聖雅各福群會 惠澤社區藥房（深水埗）

服務對象：持有效香港身份證的公眾人士、醫院管理局轄下醫院及診所的病人、持有醫管局發出自費處方正本人士

主要服務及特點：

【1】出售處方及非處方藥物、保健品、家用醫療用品

【2】醫管局自費藥物資助計劃

【3】DRUGS GO送藥服務（為癌症及長期病患者而設）

【4】免費遙距藥劑師諮詢服務

【5】醫療檢查資助計劃（需持有醫管局轉介信）

【6】藥物治療輔導

費用：DRUGS GO送藥服務 $80/次

地址：深水埗福榮街188號 曉盈地下7號舖

開放時間：星期一至五 9:45am-5:30pm（需提前預約），周末及公眾假期休息

電話：2389 9456 / WhatsApp：5131 3638

👉👉👉聖雅各福群會 惠澤社區藥房（深水埗）

社區藥房｜8. 藥健同心香港聖公會社區藥房

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】根據症狀提供配藥服務，例如傷風感冒、頭暈頭痛、肚痾便秘、胃痛飽滯、眼乾眼痕、牙肉痛、痱滋唇瘡、皮膚痕癢、濕疹、皮膚癬、灰甲、暗瘡、頭皮問題、腰背痛、肩頸痛、關節痛、膝痛、傷口護理

【2】平安藥配藥服務

【3】免費健康及藥物諮詢

【4】長期藥物諮詢及在有需要的情況下進行跟進服務，例如藥物管理服務

【5】血糖血壓產品指導

【6】講座及健康教育活動

地址：黃大仙龍翔道110號翔盈里3號舖

開放時間：星期一至日10:30am-7:30pm，公眾假期僅供預約

藥劑師當值時間：星期一至六10:30am-7:30pm，星期日及公眾假期僅供預約

電話：2116 0382

備註：處方藥物需攜有效醫生處方配售

👉👉👉藥健同心香港聖公會社區藥房 （黃大仙）

社區藥房｜9. 樂善堂社區藥房 (九龍城)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】自費藥物處方配藥：患者可憑醫管局或私家醫生藥單購買處方藥物，註冊藥劑師會提供專業用藥輔導

【2】供應樂善堂醫生處方的自費藥物（部分藥物可享優惠價）

【3】小病小痛/平安藥服務（提供成人及小童藥物）

【4】免費健康/藥物諮詢

地址：九龍城聯合道50號 滙豪大廈1樓

開放時間：星期一至六9am-6:30pm（6pm截籌），星期日及公眾假期休息

電話：2361 1308 / WhatsApp: 9723 3717

👉👉👉樂善堂社區藥房 (九龍城)

社區藥房｜10. 樂善堂李賢義伉儷社區藥房 (太子)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】自費藥物處方配藥：患者可憑醫管局或私家醫生藥單購買處方藥物，註冊藥劑師會提供專業用藥輔導

【2】供應樂善堂醫生處方的自費藥物（部分藥物可享優惠價）

【3】小病小痛/平安藥服務（提供成人及小童藥物）

【4】免費健康/藥物諮詢

【5】「相藥與你」社區藥物管理服務 - 為服用5種以上藥物人士或其照顧者，提供藥劑師面對面用藥評估及指導

【6】藥劑師避孕藥諮詢服務

費用：「相藥與你」社區藥物管理服務 - $150/節

藥劑師避孕藥諮詢服務 - 藥劑師諮詢費 $50/年、配藥費$20/次，收取諮詢費時可豁免配藥費

地址：太子彌敦道750號始創中心12樓1211-1215室（A單位）

開放時間：星期一至六9am-6:30pm（6pm截籌），星期日及公眾假期休息

電話：2338 3718 / WhatsApp: 6155 4928

👉👉👉樂善堂李賢義伉儷社區藥房 (太子)

社區藥房｜11. 基督教家庭服務中心 鑽石山家庭藥房 (鑽石山)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】配售處方藥物

【2】售賣非處方藥物及保健產品

【3】小病小痛管理服務

【4】免費藥物治療輔導諮詢

【5】免費戒煙服務

【6】註冊中醫師自家調配花茶及養生湯料

【7】健康教育推廣

地址：鑽石山大有街3號萬迪廣場1樓A舖

開放時間：星期一至六9am-7pm，星期日及公眾假期休息

電話：2571 2528 / WhatsApp: 9722 8226

👉👉👉基督教家庭服務中心 鑽石山家庭藥房 (鑽石山)

社區藥房｜12. 香港藥學服務基金 配安心藥房(荔枝角)

服務對象：長期病患、持有效醫生處方人士

主要服務及特點：

【1】自費藥物配藥：具有效醫生處方的病人可以用資助價錢購買原廠自費藥物

【2】藥劑師用藥輔導：提供面對面或電話遙距方式，指導病人用藥須知，亦會解答有關服藥的疑難

地址：荔枝角長沙灣道889號華創中心7樓3及4工作室1號房

開放時間：星期一至五10am-1pm，2pm-5pm，星期六丶日及公眾假期休息

電話：2979 0380（查詢及預約）

備註：需事先預約、公眾人士非服務對象

👉👉👉香港藥學服務基金 配安心藥房(荔枝角)

新界區社區藥房

社區藥房｜13. 聖雅各福群會 惠澤社區藥房（沙田）

服務對象：持有效香港身份證的公眾人士、醫院管理局轄下醫院及診所的病人、持有醫管局發出自費處方正本人士

主要服務及特點：

【1】出售處方及非處方藥物、保健品、家用醫療用品

【2】醫管局自費藥物資助計劃

【3】DRUGS GO送藥服務（為癌症及長期病患者而設）

【4】免費遙距藥劑師諮詢服務

【5】醫療檢查資助計劃（需持有醫管局轉介信）

【6】藥物治療輔導

費用：DRUGS GO送藥服務 $80/次

地址：沙田火炭山尾街18-24號 沙田商業中心9樓917室

開放時間：星期一至五 9:45am-5:30pm（需提前預約），周末及公眾假期休息

電話：2116 1276 / WhatsApp：5131 3638 / 送藥服務：WhatsApp 5646 8750

👉👉👉聖雅各福群會 惠澤社區藥房（沙田）

社區藥房｜14. 藥健同心樂善堂社區藥房 (大埔)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】小病管理諮詢服務

【2】藥物管理服務

【3】血糖血壓產品指導

【4】藥劑師諮詢服務

【5】配售處方藥物、保健品、家用醫療儀器

地址：大埔寶湖道1號富．盈門地下2號地舖

開放時間：星期一至六 9:15am-6pm（午膳時間2pm-3pm），星期日及公眾假期休息

電話：2187 2780 / WhatsApp：6992 7853

👉👉👉藥健同心樂善堂社區藥房 (大埔)

社區藥房｜15. 藥健同心女青社區藥房 (上水)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】藥物管理服務：進行一對一藥物評估，整合藥物紀錄及檢視副作用

【2】處方配藥服務

【3】小病小痛諮詢：針對輕微病徵，按需要推介合適藥物或轉介求醫

【4】免費藥劑師諮詢服務

【5】藥物教育推廣

地址：上水龍琛路48號上水匯9樓903室

開放時間：星期一至六 9am-6pm，星期日及公眾假期休息

電話：2511 6020 / WhatsApp：6239 5701

👉👉👉藥健同心女青社區藥房 (上水)

社區藥房｜16. 仁愛堂鄭丁港善心藥物中心 (屯門）

服務對象：基層市民

主要服務及特點：

【1】專業處方藥物配售

【2】配藥服務

【3】藥物諮詢

【4】健康推廣

【5】社區教育及到校講座

地址：屯門啟民徑18號 仁愛堂賽馬會社區及體育中心地下

開放時間：沒有固定開放時間，請先預約

電話：2655 7763

備註：只限持有醫院管理局發出的自費處方藥單正本配藥

👉👉👉仁愛堂鄭丁港善心藥物中心 (屯門）

社區藥房｜17. 藥健同心博愛醫院社區藥房 (元朗)

服務對象：慢性疾病和輕微疾病患者

主要服務及特點：

【1】個人化藥物及健康諮詢，需要時作醫療轉介

【2】小病小痛諮詢，例如可在藥劑師建議下以非處方藥物去處理傷風、感冒、腸胃不適、偶發痛症等

【3】免費藥物管理服務

地址：元朗大棠路11號 光華廣場9樓904-905室

開放時間：星期一至五9am-7pm，星期六9am-5pm，星期日及公眾假期休息

電話：3590 5766 / WhatsApp：5950 6880

👉👉👉藥健同心博愛醫院社區藥房 (元朗)

社區藥房｜18. 工聯會工人醫療所 康盈坊社區藥房 (荃灣)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】配售醫管局醫生處方自費藥物（需帶同有效處方正本），包括抗凝血藥（俗稱薄血藥）及抗血小板藥

【2】免費藥物諮詢及指導

【3】售賣家居醫療及護理用品、營養補充品、非處方藥物等

地址：荃灣青山公路210號 富華中心地下B1舖

開放時間：星期一至星期五9am-12:30pm、1:30pm-6pm，星期六、日及公眾假期休息

電話：2457 0811

備註：藥劑師有時會出外工作，請先致電查詢當值時間及藥物存貨；配藥後社區藥房將保存處方正本；售出藥物不設退換

👉👉👉工聯會工人醫療所 康盈坊社區藥房 (荃灣)

社區藥房｜19. 香港聖公會麥理浩夫人中心 慈惠社區藥房 (葵涌)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】藥劑師提供專業配藥服務

【2】免費藥物諮詢服務

【3】社區藥物健康教育

地址：葵涌大隴街11號葵華大廈地下（賽馬會葵華健樂中心內）

開放時間：星期一至四9am-4pm（午膳時間1pm-2pm），公眾假期休息

電話：2619 0848

備註：低收入及綜援人士可獲藥物減免優惠（需由社工評估）

如欲在開放時間以外到訪，請先致電查詢

👉👉👉香港聖公會麥理浩夫人中心 慈惠社區藥房 (葵涌)

社區藥房｜20. 醫護行者 醫護行社區藥房 (葵涌)

服務對象：公眾人士

主要服務及特點：

【1】社區配藥服務：以實惠價格提供非處方及處方藥物，包括醫院管理局自費藥物（部分藥物設有病人資助計劃）

【2】售賣多種醫療護理用品，包括血壓計、血糖機、試紙、吸藥輔助儲霧器、壓力襪等

【3】小病小痛諮詢（包括但不限於發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、腸胃不適、火燒心、便秘、腹瀉等）

【4】免費個別用藥指導

地址：葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室

開放時間：星期一 10:30am-1pm，2pm-7:30pm

星期二及星期三 9am-1pm，2pm-6pm

星期四 2pm-7:30pm，上午休息

星期五 9am-1pm，2pm-6pm

星期六 9am-1pm

星期日及公眾假期休息

電話：3596 3141 / WhatsApp或Signal：6778 9581

備註：閉門時間前15分鐘截龍

黑色暴雨、八號烈風或暴風或以上信號生效時所有門市和遙距服務暫停

👉👉👉醫護行者 醫護行社區藥房 (葵涌)

社區藥房｜21. 藥健同心靈實社區藥房 (將軍澳)

服務對象：慢性疾病及輕症患者、公眾人士

主要服務及特點：

【1】處方及自費藥物配售：以WhatsApp發送配藥文件，由藥劑師覆核、報價及確認數量後，患者或親友可攜帶配藥文件正本於取藥日期配藥

【2】小病小痛諮詢：提供健康諮詢及輕微疾病用藥建議，並按需要教導市民使用非處方藥物

【3】藥物管理服務

【4】外展服務，為西貢一帶市民提供服務

地址：將軍澳新都城中心三期地下G32號舖

開放時間：星期一至六 10am-7pm（午膳時間2pm-3pm），星期日及公眾假期休息

藥劑師當值時間： 10:30am-5:30pm

電話：2156 2280 / WhatsApp：5592 3623

👉👉👉藥健同心靈實社區藥房 (將軍澳)