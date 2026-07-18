粉絲鼓勵動漫節Cosplay　葉劉笑言婉拒：無咁嘅本錢｜政壇諸事町

人稱「姐姐」的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，向來給人感覺「識玩」，今年的她更破格打入國際潮流文化盛事ComplexCon。未知是否因為「玩得」形象深入民心。葉劉淑儀今日（18日）出席書展活動時，竟然被問到會否出席月底的動漫節，並仿效資深藝人謝雪心玩「Cosplay」。不過葉劉笑言婉拒，稱「無咁嘅本錢」。



粉絲教路扮「芺莉蓮」 葉劉：要研究下

葉劉淑儀在政圈中屬「玩得之人」，更不時會拍攝不同形象的照片，以配合節慶。她今日出席書展活動宣傳新書的時候，就被粉絲問到，會否出席月底的動漫節，並仿效資深藝人謝雪心玩「Cosplay」。她隨即笑言「無咁嘅本錢」。

儘管被拒絕，但該名粉絲仍然不死心，更「教路」葉劉淑儀扮演日本動漫角色「芺莉蓮」。但可能由於葉劉未有看過該套動漫，她一時間未能理解角色的外形，表示「要研究下」。

問最愛做哪個角色 葉劉淑儀答「做姐姐」

席間有其他觀眾問到，做過保安局局長、立法會議員，以及行會召集人，到底哪個身份才是最愛？葉劉淑儀不假思索表示「最喜歡現在做姐姐」，但稱因為在不同職位都留下珍貴的回憶，「才能做到今日的姐姐」。

沒有官方身份 相對沒有包袱

現場亦有人問到作為資深政治人物，作出相對破格的舉措，會否有「心理包袱」。葉劉淑儀提到，早前自己與影星馮德倫拍攝的網絡短劇，當中重現了她於2015年在車公廟被被「麒麟撞飛」的經典畫面，笑言「如果現任保安局長，啊鄧局長畀隻麒麟，或者怪獸撞落地，咁係咪對佢形象係唔適合呢」。她指，很多事都是無心插枊而成，自己沒有官方身份，所以可以「玩得好啲」，沒有這些包袱，畢竟官員有官方身份，「總唔可以話玩得太顛」。