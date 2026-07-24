Save Lily｜父母稱Danny於收容所健康轉差疑自殘　促社署保障人權

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】「Save Lily」事件中的父母周四（7月23日）再發聲明稱，已被法院頒令交社署看管的3個月大幼子Danny，自上月初接受院舍照顧以來，健康每況愈下，且長時間哭啼、有自殘跡象、對父母感陌生等。他們認為，社署已違反《公民及政治權利公約》第7條「禁止殘忍、不人道或侮辱之處遇」的規定，社署如不在7日內採取措施保護Danny人權，他們將要求法庭介入。



「Save Lily」事件中的父母，在港通過在家分娩的方式誕下幼子Danny後，一度因拒交DNA樣本並涉疏忽照顧兒童被捕。（資料圖片）

Danny面部紅疹變濕疹 臉有指甲劃傷反映自殘

Danny父母曾偉邦及關佩仙發聲明稱，自從Danny於6月2 日接受院舍照顧，身體健康每況愈下，尤其在6月21日至29日因發燒入院之後。而之前提及的面部紅疹，亦已變成較嚴重的濕疹。

此外，兩人稱過去數次探視，察覺Danny面部有指甲劃面的傷痕，反映其自殘，對院舍照顧不滿或十分不適應。Danny也長時間哭啼，體能明顯轉差，不欲參與父親的適應性運動（Adapted physical activity），以及對父母感到陌生等，他們多次向社署反映無果。

兩人表示，根據聯合國大會《關於替代性兒童照料的導則》第4段的內容，每個兒童和青年都應在有助於其充分發揮潛能，且會得到支助、保護和照料的環境中成長。沒有獲得或沒有獲得足夠父母照料的兒童，往往沒有這種養育環境。當中第22段續指，根據多數專家的意見，應在以家庭為基礎的環境中，為幼童、特別是3歲下幼童，提供替代性照料。

「Save Lily」發起人曾先生及關小姐（資料圖片/李家傑攝)

稱幼兒停留機構逾3個月將遭「毀滅性」影響

兩人又稱，研究表明，6個月大前被送入機構的嬰兒會遭受長期的發育遲緩。關於有害影響與機構照顧時間長短的關係，愈來愈多的研究證據表明，如果幼兒在機構中停留超過3個月，其健康和發育將受到毀滅性的影響。例如，機構照顧會對兒童的生理發展造成損害，包括影響其整體身體發育，以及中樞神經系統的發展。

Danny父母表示，他們的觀察跟研究結論一致，即Danny的健康已受到毀滅性影響。如果他們再容忍社署將Danny交由受容所照顧，對孩子身心發展必定造成嚴重傷害。他們認為社署已違反《公民及政治權利公約》第7條禁止殘忍、不人道或侮辱之處遇，尤其考慮到Danny只有3個月大。

Danny父母曾偉邦及關佩仙表示，如果社署沒有在7日內採取措施保護Danny的人權，他們會要求法庭介入。（資料圖片）

批評現行分離政策及設施違背國際人權法

他們又指出，香港現行的兒童分離政策及設施，嚴重違背國際人權法規定。根據基本法第39條，《公民及政治權利公約》通過香港特別行政區的法律予以實施。兩人已經發電郵予社署表達不滿，如果社署沒有在7日內採取措施保護Danny的人權，他們會要求法庭介入。