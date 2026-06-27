Save Lily｜孫玉菡：申保護令考慮男嬰最佳利益　按情況可縮短3年

一對父母早前在家分娩誕下男嬰Danny，因一度拒絕向入境處提供DNA資料，涉嫌疏忽照顧兒童被捕。法庭昨日（26日）正式向Danny頒下為期3年的兒童保護令，期間交由社會福利署代為看管。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）在電台節目表示，當局在過去一段時間難以與涉事父母接觸，對方亦未能提供口頭承諾以外的真實憑證，難以信納二人難妥善照顧男嬰。他形容，政府申保護令是困難的抉擇，但是從男嬰最佳利益出發。他亦表示，保護令不一定「用盡」3年，視乎情況，可向法庭申請縮短期限。



Danny父母曾偉邦及關佩仙。（資料圖片/陳曉欣攝)

Danny身體狀況無大礙 法庭判保護令因留收容所較佳

「非常父母」曾先生及關小姐，早前在家誕下幼子Danny，及後涉嫌疏忽照顧被捕，Danny早前已被送往收容所。社署隨後向法庭建議，將Danny安置於收容所以作保護，法庭昨日根據跨專業團隊提交的報告，正式頒下為期36個月的保護令，由社署代為看管，並安排男嬰繼續於收容所接受專業人員照料。

孫玉菡今日出席港台節目《星期六問責》時透露，Danny早前輕微發燒，身體狀況已無大礙，但仍需留醫一段時間，待完全康復後再回收容所。

孫玉菡在節目中解釋指，社署在向法庭提出申請前，已按照處理同類個案的既定程序，召開了由跨部門及跨專業人士參與的個案會議。團隊一致認定個案涉及疏忽照顧，而疏忽照顧亦屬於虐兒的種類之一。法庭是經過研判後，認為男嬰在收容所成長會比在父母身邊更好，才作出有關判決。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

難信納二人能妥善照顧男嬰 未有口頭承諾以外憑證

孫玉菡又說，對任何嬰幼兒而言，能由父母親自照顧當然是最好，當局亦非輕易向法庭提出保護令建議。然而，當局在過去一段時間難以與男嬰父母接觸，對方不願提供聯絡方法，亦未能提供口頭承諾以外的真實憑證，令署方難以信納他們能妥善照顧男嬰。

社署雖然已考慮涉事父母提出的照顧建議及想法，但專業人士評估時，必須考慮對方是否能夠落實執行，以及一旦未能落實將對男嬰構成的風險。孫玉菡認為，若當局不採用有關措施，很擔心會造成更多大眾不願見到的狀況。

他形容申請保護令是困難的抉擇，「如果我哋唔去採取行動，唔畀呢個保護令，唔將Danny擺收容所，咁依家Danny狀況係點呢?大家要諗番轉頭。始終政府係呢個狀況下面，一定要做個最佳決定。」

Danny及其父母曾偉邦及關佩仙。（資料圖片）

未必用盡三年保護令時間

被問到當局會否用盡3年的保護令期限，孫玉菡表示期限並非絕對。他指出，如果未來情況有改變，當局可以向法庭申請縮短保護令的時間，但強調所有決定必須建基於專業人士的判斷以及Danny的最坐利益。

至於探訪安排，孫玉菡指，現時涉事父母獲准每星期前往收容所探望兒子一次，現階段將會維持有關安排，日後會再視乎情況檢視是否需要作出調整。