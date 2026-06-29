Save Lily｜父母批瑞典強加律師代表　促送法律文件抵港召開聆訊

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對香港未婚伴侶曾先生和關小姐，早前設下專頁「Save Lily」，指控瑞典當局「強行」將其母兒Lily帶走並由予寄養家庭照顧。曾關兩人於香港時間6月25日凌晨向傳媒發放消息，指瑞典當局在不設聆訊的情況下，將Lily的撫養權永久轉移予一對瑞典夫婦。兩人對此感到不滿，直斥此舉屬強行斷絕Lily與親人的關係，違反人權。



曾關兩人今日（6月29日）再發聲明，批評瑞典當局在沒有知會的情況下，於今年6月11日強加律師代表，並向法庭表達意見。兩人擔憂此做法會讓瑞典當局更容易推動Lily的撫養權轉移，故要求開除該律師，將相關法律文件送至香港，並召開聆訊處理撫養權事宜。



Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

「Save Lily」發起人曾先生和關小姐今日（29日）發最新聲明指，就轉移Lily撫養權事宜，北雪坪區域法院在沒有知會兩人的情況下，於今年6月11日強加律師代表。而該律師亦在沒有諮詢他們的情況下，於同日代表兩人向法庭表達意見。兩人稱，該名律師指因未能聯絡他們，所以只能在不明情況下提出反對。

兩人得悉情況後，於6月25日立即要求法院開除該律師，並要求北雪坪區域法院按正式國際法律管道向他們送達文件，而非只向律師送達文件。兩人認為，強行委派律師的做法，會讓瑞典當局更容易推動Lily的撫養權轉移。例如，只要將法庭文件送達到律師手上，便會視二人已經收妥文件，即使對方從未通知他們。

同日，他們亦向法院提供二人在香港的詳細地址，要求將相關法律文件送達香港。兩人亦反對法院以書面處理撫養權事宜，並要求召開聆訊。所有申請仍有待法院處理。

▼Lily與父母在瑞典的生活照▼

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

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