米埔部份地區今起剔出邊境禁區範圍　到訪仍需申請漁護署許可證

漁農自然護理署今（24日）起將米埔部份地區剔出邊境禁區範圍，參觀者到訪時無須再向警務署申請邊境禁區許可證，但仍需向漁護署申請《進入米埔自然護理區許可證》。



米埔即日起被剔出禁區範圍。（資料圖片）

到訪者仍需向漁農署申請許可證

漁護署發言人指，米埔及鄰近的沼澤地區（包括米埔自然護理區），屬於米埔內后海灣國際重要濕地的核心區域，為大量越冬候鳥和遷徙水鳥提供關鍵的覓食及棲息地，屬生態高度敏感地帶，區內活動必須符合保育目標，例如觀鳥、保育、教育及科研等。

申請進入該區的人士須以書面形式向漁護署提交申請，並提供相關證明文件或書面陳述，以有效管控旅客數量。

米埔為水鳥遷徙的重要中途站。（資料圖片/Smiley Wong攝）

目前許可證分為A類和B類，A類許可證准許進入米埔自然護理區，但不包括於邊界圍欄外由WWF建造及管理的浮橋及觀鳥屋。B類許可證則包括上述設施，但須事先另行取得WWF簽發的年度授權。截至今日B類許可證的申請已截止。

米埔棲息的黑臉琵鷺。（Li King Wa/香港觀鳥會）

旅客可向WWF及其他機構報名導賞

市民和旅客日後可向負責協助管理米埔自然護理區的世界自然基金會香港分會（WWF）及其他非牟利機構報名參加導賞團或相關活動，這些活動已預先得到漁護署准許，參加者無須向漁護署另行申請許可證。

行政長官李家超於2025年發表的施政報告提出開放米埔和沙頭角海的邊境禁區，相關條例已於2026年5月8日刊憲。