米埔解禁　保安局周五刊憲剔出禁區範圍　到訪仍需得漁護理許可證

行政長官李家超在2025年《施政報告》中提出開放米埔、沙頭角海的邊境禁區，保安局今日（6日)公布，將於星期五（8日）在憲報刊登《2026年邊境禁區（修訂）令》，把米埔相關部分地區剔出邊境禁區的範圍，市民日後到訪米埔前毋須再向警方申請邊境禁區許可證（禁區紙），7月24日起實施。



漁農自然護理署會繼續執行《野生動物保護條例》，因此未來市民到訪時，仍要向該署申請進入米埔沼澤區許可證。



2025年《施政報告》提出開放米埔、沙頭角海的邊境禁區。（資料圖片／夏家朗攝）

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現到訪米埔須向警務處申請邊境禁區許可證

保安局表示，米埔部分地區屬邊境禁區範圍，同時米埔及鄰近的沼澤地區被列為《野生動物保護條例》的限制地區，因此市民到訪米埔邊境禁區，須同時向警務處申請邊境禁區許可證和向漁護署申請進入米埔沼澤區許可證。

發言人表示，訂立《修訂令》的目的，是把米埔相關部分地區剔出邊境禁區的範圍，使市民只須根據現行《野生動物保護條例》的規定，向漁護署申請進入米埔沼澤區許可證，而無須再向警務處申請邊境禁區許可證。

漁護署許可證旨在有效管控進入米埔訪客人數

漁護署會繼續執行《野生動物保護條例》，確保在開放米埔邊境禁區後，在便利市民到訪的同時，能繼續有效管控進入該區的訪客人數，保障重要生態環境免受過度人為干擾。

米埔自然護理區2024年共接待27,182名訪客。（資料圖片／夏家朗攝）

修例准許乘坐專營小巴進入或離開蓮麻坑人士免持有禁區許可證

發言人續稱，隨着紅花嶺郊野公園於2024年11月成立，政府於2025年1月24日起開放沙頭角蓮麻坑附近的指明邊境禁區路段，藉憲報公告，豁免乘坐專營小巴通過該路段的人士申請禁區許可證的要求。

發言人表示，經審視豁免安排的成效後，警務處處長現另行修訂《邊境禁區（准許進入）公告》（第245H章），作為永久措施，准許乘坐專營小巴進入或離開蓮麻坑的任何人士，進出上述邊境禁區路段而無須持有禁區許可證，以長期地便利遊客到訪公園一帶遊覽觀光，體驗香港豐富的大自然地貌及文物古蹟。

2025年《施政報告》提出開放米埔、沙頭角海的邊境禁區。（資料圖片／夏家朗攝）

兩項修訂7月24日起實施 所有邊境禁區予以開放

保安局發言人表示，《修訂令》和《修訂公告》會於5月13日提交立法會，進行先訂立後審議的程序，待立法程序完成後，《修訂令》和《修訂公告》將於7月24日起實施。實施後，除過境設施及邊界巡邏路外，所有的邊境禁區會予以開放。