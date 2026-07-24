飛行服務隊空勤主任被指兩度露體　事主指該男掀衣前有露猥瑣笑容

飛行服務隊空勤主任涉兩度於沙田露下體，被控兩項在公眾地方的猥褻行為。男子否認控罪，案件（STCC 1483/2026）今（24日）於沙田裁判法院開審。兩名女事主在不同日子的清晨或凌晨，於沙田區不同地點，遇上一名男子向她們露出猥瑣笑容，並掀起上衣露出下體。兩女均稱嚇至大叫跑走，但有回頭拍攝。其中一女在警方的列隊認人中認出被告是該男子，惟辯方爭議認錯人。



被告吳百恒（39歲，空勤主任），被控於2025年11月2日及2026年1月16日，分別於港鐵火炭站大堂近C出口及沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。辯方今指，爭議事主Y認錯人。

事主X罙稱清晨在火炭站大堂遇到露體男子。（資料圖片）

女事主Y稱凌晨在沙田好運中心附近遇到男子露體。(資料圖片)

被告吳百恒在沙田法院受審。(黃浩謙攝)

X稱曾與該男子四目交投

事主X供稱，她11月2日清晨5時許去港鐵火炭站乘車上班，當她在C出口入閘時，見到一名身高約1.7米的中國籍男子，蓄短黑髪，身穿綠色上衣、黑色短褲走近閘機旁的欄杆玻璃。她與男子四目交投，見對方望向其下體，X赫見男子裸露陰莖和陰囊，褲子在大腿位置。

X在列隊認人未能認出被告

X稱，她當時嚇得驚慌大叫，並整個人向後褪，她指男子露體後轉身走向C出口。X指她當時找港鐵職員，職員稱會通知站長，X因為要上班先行離開，同日下午報警。X翌年的列隊認人中未能認出被告。

X強調有看到該男子下體

辯方盤問時質疑，事情發生在電光石火之間，X可能看不到男子的下體。X強調她肯定見到男子的陰莖和陰囊，但沒留意男子有無穿內褲、有無陰毛和有無勃起。惟X同意，她當日落口供時說見到男子的「下面」，今在庭上修正見到應為「下體」。她另否認片段中男子沒將褲子拉至大腿。

事主Y在列隊認人有認出被告

另一女事主Y供稱，她1月16日凌晨2時許下班回家途中，在一個行人過路處燈位，遇到1名穿黑色長袖衫褲的男子，男方原站在她左前方，未幾男子轉身望她並步向隧道。Y走到一段路後重遇該男子，她指男方露出猥瑣笑容，拉高上衣至頸部，褲子跌在腳眼位置。Y見露體男嚇至跑走，她期間回頭用手機拍下男子跑走的照片。她其後報警，在同年3月的列隊認人中認出被告。

Y曾要求要9人做動作被拒

辯方指，如果Y在列隊認人時要求9名戲子連被捕人做出案發時的動作和表情，她會更肯定認人結果。Y同意，她稱當時問過警員可否讓9人做動作，但被拒絕。