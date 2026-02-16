16歲少女停車場活春宮與兩男吸毒3P　官稱給她一次機會　判感化令

兩男一女少年疑在屋苑天台邊吸食「太空油」，邊玩三人性交遊戲，有南亞裔男子目擊並拍下過程，影片在網上廣傳。涉案3名16至18歲少男女早前在承認公眾地方作猥褻行為及毒品相關罪名，女被告今（16日）在屯門法院判刑。署理主任裁判官鄧少雄指，感化官認為被告有心改過，故給她一次機會，判18個月感化令，並須接受一系列條件，包括要接受心理治療和斷絕與壞分子聯絡。



3名被告：張姓少年（16歲，學生）、梁博滔（18歲，無業）及李姓少女（16歲，無業）同被控1項在公眾地方的猥褻行為罪，指他們於2025年3月4日，在天水圍天逸邨多層停車場六樓猥褻暴露性器官。張早前分別被判勞教中心，梁則被判接受感化18個月。

16歲女被告在屯門法院認罪，被判感化18個月。

案發地點在天逸邨的多層停車場。（Google地圖截圖）

女被告須守宵禁令及與壞分子斷絕來往

署理主任裁判官鄧少雄引述感化報告判刑，指報告尚算正面，感化官建議判18個月感化，被告須接受1年住院式戒毒，另要接受心理和精神治療、守宵禁令、斷絕與壞分子聯絡和不定期驗尿。鄧官提醒，如被告違反感化條件，法庭會重新判刑，被告表示明白。

3名被告的3P性交片在網上廣傳

案情指，涉及3名被告在天水圍天逸邨停車場平台及梯間公然性交的影片，在2025年3月4日在網上廣泛流傳，該5段影片中，張正吸食疑似電子煙，女被告為張口交，梁則從後與女被告性交，3人均有暴露性器官，現場並有至少有4人目擊過程。

張在案發時穿著校服

張案發時身穿校服被認出，警方其後到其住所拘捕張；梁和女被告則在女被告的家被拘捕。警方並在女被告的床底發現兩支含依托咪酯（太空油）煙彈。

張稱不記得事發經過

張在警誡下承認見過梁和女被告，但不記得事發經過；梁承認因性衝動與女被告性交，又稱床底下的煙彈屬他，與女被告無關；女被告全程保持緘默。

梁及女被告事後再被發現吸太空油及電子煙

警方後來在同年4月25日接報有人吸食疑似太空油，到場後發現梁和女被告各持一支含太空油的電子煙，搜身時再發現4顆煙彈。二人警誡下承認煙彈自用。同年5月21日，警方巡邏再發現女被告吸食電子煙。

女被告初時認為並無毒癮

兩名男被告早前已認罪及判刑，女被告因初時一直認為她並無毒癮，故感化官認為她不適合判更生中心及戒毒所。她後來在青少年罪犯評估專案小組會面後，才意識到有毒癮，並願意戒毒，裁判官決定再為她索取報告，故判刑亦押後至今天。

案件編號：TMCC 1819/2025