食安中心：港人膳食鎘和鉛攝入量低於10多年前　對健康影康影響微

食安中心今（24日）公布香港第二次總膳食研究的第五份報告，評估食物中的金屬污染物鎘和鉛含量。是次檢測的15個食物組別共187種食物，其中67%檢出鎘，94%檢出鉛。研究顯示，本港整體成年人口和較年輕群組，每月從膳食攝入鎘的份量，低於暫定每月可容忍攝入量；攝入鉛的份量，則低於可導致成年人血壓上升和兒童智商下降1分的膳食攝入水平。兩者攝入量均較2010年至2014年間進行的調查下降。



「穀物及穀物製品」、「蔬菜及蔬菜製品」及「魚類和海產及其製品」，合共佔本港人口從膳食攝入鎘的總量約八成。（資料圖片）

食安中心最新一份報告，分析食物中鎘和鉛這兩種金屬污染物的含量，並評估本港市民從膳食攝入鎘和鉛的情況。

今次研究檢測了15個食物組別共187種食物，當中125種（67%）食物檢出鎘，176種（94%）檢出鉛。 三個主要食物組別，「穀物及穀物製品」、「蔬菜及蔬菜製品」及「魚類和海產及其製品」，合共佔本港人口從膳食攝入鎘的總量約80%，及佔從膳食攝入鉛的總量約50%。

報告指，本港整體成年人口和較年輕群組，不論是攝入量一般和攝入量高的市民，每月從膳食攝入鎘的份量，低於其暫定每月可容忍攝入量；而鉛的份量則低於可導致成年人血壓上升和兒童智商下降1分的膳食攝入水平。所以本港市民從膳食攝入鎘對健康構成風險的機會不大；而鉛的分量對健康的影響亦不大。

「穀物及穀物製品」、「蔬菜及蔬菜製品」及「魚類和海產及其製品」，合共佔本港人口從膳食攝入鎘的總量約八成。（食安中心報告）

倡削去塊根類農作物表皮 以減少鎘和鉛含量

與2010年至2014年間進行的香港首個總膳食研究相比，根據這次研究估算所得，整體成年人口，不論是攝入量一般和攝入量高的市民，他們從膳食攝入鎘和鉛的分量表面上均有所下降。

中心建議，市民宜保持均衡多元的飲食，以免因偏食某幾類食物而攝入過量金屬污染物。此外，市民可採取額外的食物配製步驟，例如徹底清洗蔬果以去除塵土、摘去綠葉蔬菜的外葉和削去塊根類農作物的表皮，以減低其鎘和鉛含量。