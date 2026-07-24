動漫節增直達Hall3門票　有檔主稱早上人流較少　單向管制引不便

一連五日的動漫節今日（24日）在灣仔會展開幕，今次新設直達3樓Hall 3的門票。於Hall 3擺檔的檔主指，今早三樓人流較少，有入場市民向其反映，由於主辦方實施單向人流管制，即由一樓上到三樓後不能回程，認為安排有所不便，期望下屆會有所調整。至於檔位位於一樓主場館的「任天堂」，負責人則指，Switch 2銷售未算暢旺，新作遊戲《Splatoon Raiders》反而備受玩家追捧，又指不擔心打風影響生意，預料「打唔正」。



任天堂的攤檔位於一樓，但Switch 2的即場購買人氣未算特別旺。（何姿瑩攝）

單向人流管制少 檔主：讀者反映不便 望主辦方明年調整

今屆新增兩個新展區，包括位於會展三樓Hall 3、展出多個本地漫畫家的作品的「Comix Pop」。有份擺檔的漫畫家麥天傑指，今早三樓人流較少，相信一樓主場館的人流較多。不過，由於展區是全新的，所以本身便沒有設定生意額目標，現時也是持觀望態度。

他亦指，今屆人流管制有新安排，由一樓上到三樓後不能回程，有相熟讀者向他反映，覺得安排不便，希望下屆能作出調整。

有份擺檔的漫畫家麥天傑指，今早人流較少，望主辦方明年調整安排。（洪戩昊攝）

任天堂：Switch 2即場購買人氣未算特別旺

任天堂的攤檔則位於一樓。任天堂銷售及市場經理江先生指，截至現時，Switch 2的即場購買人氣未算特別旺，推測主因在於展覽是動漫主題。不過，他指岀遊戲銷售方面表現不俗，尤其是新作《Splatoon Raiders》備受玩家追捧，購買者眾。對於颱風可能帶來的影響，他直言不擔心，因風暴預計「打唔正」，相信不會對展期銷量構成影響。

第27屆動漫節7月24日開鑼，氣氛熾熱。（梁鵬威攝）